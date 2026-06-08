A apărut în instanță purtând un tricou cu imaginea Coifului

Unul dintre autorii furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents și-a lansat un brand de haine din închisoare, iar Coiful de la Coțofenești este chiar logoul afacerii.

Douglas Chesley W., în vârstă de 37 de ani, a fost condamnat vineri, alături de alți doi suspecți, la 47 de luni de închisoare pentru implicarea în furtul care a atras atenția opiniei publice internaționale.

Potrivit informațiilor publicate de presa olandeză, Douglas Chesley W. s-a prezentat în sala de judecată purtând un tricou al mărcii pe care a lansat-o din detenție. Pe tricou era inscripționat mesajul „BOOK ARREST”, alături de imaginea Coifului de la Coțofenești, unul dintre cele mai valoroase obiecte furate din expoziția organizată de Muzeul Drents. Potrivit nu.nl, numele brandului reprezintă un joc de cuvinte inspirat de denumirea capitalei României, București, orașul unde au fost expuse inițial Coiful de la Coțofenești și cele trei brățări dacice de aur.

Magazinul online are adresa închisorii

Conform informațiilor disponibile pe site-ul companiei, magazinul online comercializează tricouri, șepci și pantaloni scurți imprimați cu imagini ale artefactelor furate, iar sloganul brandului este „Not Guilty By Design” („Nevinovat prin design” n.r.). La secțiunea „Despre mine”, Douglas Chesley W. scrie: „Numele meu este Douglas Chesley W. Poate ați auzit poveștile despre coiful de aur, dar vreau să dau o turnură pozitivă acestei situații, așa că am creat acest brand”.

Sub prezentarea personală apare și o descriere a Coifului de la Coțofenești, iar sursa informațiilor trimite către site-ul Muzeului Drents.

Conform datelor Camerei de Comerț din Olanda, compania „BOOK ARREST” figurează cu data de înființare 23 ianuarie 2023. Inițial, societatea avea obiect de activitate în domeniul lucrărilor de construcții, însă în februarie 2026 Douglas W. a transformat-o într-un magazin online de îmbrăcăminte.

Documentele oficiale arată că drept adresă poștală este folosită adresa penitenciarului din apropierea aeroportului Schiphol, unde tânărul de 37 de ani este încarcerat.

A încheiat un acord cu procurorii

Conform informațiilor publicate de presa olandeză, Douglas W. a încheiat un acord cu procurorii pentru a contribui la elucidarea furtului. În timpul procesului s-a afirmat că el ar fi ascuns obiectele furate după jaf, informație care ar fi fost transmisă unor agenți sub acoperire de către unul dintre complicii săi, Jan B.

Potrivit relatărilor din instanță, Douglas W. a reacționat cu furie la aceste acuzații.

În mare parte, el a ales să se prevaleze de dreptul la tăcere și s-a plâns în special de condițiile din celula în care a fost deținut inițial. Originar din Heerhugowaard, Douglas W. se află în detenție de aproximativ un an și jumătate și ar putea fi pus în libertate în a doua jumătate a anului viitor.

Furtul tezaurului dacic, „bine organizat și minuțios planificat”,

Procuratura olandeză a susținut că furtul a fost „bine organizat și minuțios planificat”. Cei trei inculpați au cooperat strâns atât în faza de pregătire, cât și în timpul jafului propriu-zis. După comiterea faptei, hoții au incendiat mașina de fugă în apropierea localității Rolde.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24/25 ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde era tezaurul dacic românesc. Atunci au fost furate patru piese din expoziție: 3 brățări dacice și Coiful dacic de la Coțofenești, care au fost recuperate pe 1 aprilie. Muzeul nu era păzit, iar totul s-a produs în trei minute.

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice care au fost furate și recuperate au ajuns în România, marți, 21 aprilie 2026, în condiții de maximă securitate.

Coiful de la Coţofeneşti este un coif geto-dac care datează din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr. El a fost descoperit în 1928, în satul Poiana Coţofeneşti din judeţul Prahova, de un elev al şcolii primare. Experții au spus că obiectul a aparţinut unui rege geto-dac.

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