Bărbații au fost considerați răspunzători pentru furtul din ianuarie 2025

„Inculpații au acționat ca o echipă și toți trei au fost prezenți în Muzeul Drents”, a declarat instanța, citată de publicația olandeză RTV Drenthe.

Astfel, cei trei bărbați au fost considerați răspunzători pentru furtul comis în ianuarie 2025. Hoții au folosit explozibili pentru a forța intrarea în muzeu, au spart vitrinele și au fugit cu artefactele prețioase.

Doi dintre bărbați au încheiat un acord cu Parchetul înainte de proces

Doi dintre bărbați, Chesley W. și Jan B., au încheiat un acord cu Parchetul, înainte de proces, oferind informații în schimbul reducerii pedepsei. Tribunalul a aprobat înțelegerea, dar a decis să adauge trei luni la pedeapsa de 44 de luni solicitată de Parchet. În total, cei doi vor sta aproape patru ani în închisoare, conform publicației menționate.

Bernhard Z., care nu a participat la acord, a negat orice implicare directă în furt și a susținut că a fost doar implicat în pregătirea acestuia. Cu toate acestea, instanța nu a acceptat explicația sa.

„Încălcarea ordinii legale a fost rectificată”, a declarat judecătorul. Z. a beneficiat totuși de o reducere de o treime din pedeapsa inițială, deoarece o parte din bunurile furate au fost recuperate, mai scrie publicația menționată.

Furtul a fost „bine organizat și minuțios planificat”, susține procuratura olandeză

Procuratura olandeză a susținut că furtul a fost „bine organizat și minuțios planificat”.

Cei trei inculpați au cooperat strâns atât în faza de pregătire, cât și în timpul jafului propriu-zis. După comiterea faptei, hoții au incendiat mașina de fugă în apropierea localității Rolde.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 24/25 ianuarie 2025, la Muzeul Drents din Assen, Olanda, unde era tezaurul dacic românesc. Atunci au fost furate patru piese din expoziție: 3 brățări dacice și Coiful dacic de la Coțofenești, care au fost recuperate pe 1 aprilie. Muzeul nu era păzit, iar totul s-a produs în trei minute.

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice care au fost furate și recuperate au ajuns în România, marți, 21 aprilie 2026, în condiții de maximă securitate.

Coiful de la Coţofeneşti este un coif geto-dac care datează din prima jumătate a secolului al IV-lea î.Hr. El fost descoperit în 1928, în satul Poiana Coţofeneşti din judeţul Prahova, de un elev al şcolii primare. Experții au spus că obiectul a aparţinut unui rege geto-dac.