„Statele Unite sunt un partener important şi trebuie să păstrăm acest lucru”, a subliniat într-o conferinţă de presă, la Kiev, premierul Ucrainei, citat de Ukrainska Pravda.

„Vom face totul pentru a rezista”, a dat asigurări el, în contextul în care anunţul cu privire la oprirea ajutorului militar american aruncă atât Ucraina, cât şi pe aliaţii europeni în necunoscut, după cum remarcă ziarul francez Le Monde.

Denîs Şmîhal a precizat că Ucraina este pregătită „în orice moment” să semneze acordul asupra minereurilor cu Statele Unite și așteaptă o „revenire” a Casei Albe pe canale diplomatice pe acest subiect.

Însă, a notat el, Ucraina nu va face concesii teritoriale. „Ucraina este o ţară suverană şi independentă, ale cărei frontiere sunt recunoscute de către comunitatea internaţională. Nu discutăm şi nu putem discuta despre pierderi teritoriale”, a spus Şmîhal.

„Avem nevoie şi cerem garanţii de securitate concrete atât din partea Statelor Unite, cât şi din partea Europei, precum şi din partea statelor membre G7. Acestea sunt de o importanţă existenţială nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru Uniunea Europeană (UE)”, a afirmat premierul ucrainean.

În ceea ce privește capacitățile militare, Denîs Șmîhal a precizat că „Ucraina produce deja peste 30% din armamentul, echipamentele şi muniţia necesară apărării” sale, iar „obiectivul este să ajungă la 50%”.

„Dezvoltăm în mod activ acest sector şi sunt convins că vom atinge acest obiectiv anul acesta”, a insistat premierul ucrainean.

Potrivit consilierului prezidențial Mîhailo Podoliak, conducerea de la Kiev discută cu europenii posibilitatea de a înlocui ajutorul militar american.

„Discutăm despre opţiuni cu partenerii noştri europeni. Şi, bineînţeles, nu îndepărtăm posibilitatea unor negocieri cu omologii noştri americani”, a reacționat Podoliak pe contul său de X.

Situaţia creată de suspendarea ajutorului militar american al Ucrainei este „foarte gravă”, a avertizat marți purtătorul de cuvânt al Ministerului polonez de Externe.

