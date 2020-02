De Mihai Niculescu,

Brandon Bryant, în vârstă de 34 de ani, a fost operator de dronă în armata SUA aproape şase ani, perioadă în care a asistat la numeroase atrocităţi. El a povestit prin ce a trecut cât timp a fost în Armata SUA, relatează The Sun și Mediafax.

În 2007, Brandon Bryant a lansat o rachetă supersonică cu ajutorul unei drone militare, pe care o dirija de la o staţie de control din Las Vegas, de la peste 12.000 de kilometri depărtare, iar ţinta era o clădire din Afganistan, informează The Sun.

Lui Bryant i se spusese iniţial că scopul misiunii era uciderea unui inamic care se ascundea în interiorul clădirii.

Cu doar câteva momente înainte ca racheta să lovească, Brandon a văzut, prin camera dronei, un copil care fugea să se adăpostească în clădire şi care a fost spulberat în secunda următoare.

Drona care l-a ucis pe Soleimani

Uciderea copilului l-a afectat profund pe Bryant, iar când a încercat să atragă atenţia asupra a ceea ce el a considerat o eroare în misiunea de atac, a fost luat în derâdere atât de colegi cât şi de superiori.

Deşi Brandon le-a arătat imaginile înregistrate de camera dronei, în care se vedea clar că un copil fusese ucis, superiorul său i-a spus ca de fapt lovise „un nenorocit de câine”.

Drona era una de tip MQ-9 Reaper, acelaşi model care 13 ani mai târziu avea să-l omoare pe liderul militar iranian Qasem Soleimani

Fostul soldat a relatat că în timpul turelor de 10-12 ore, în care statea cu ochii într-un ecran cu infraroşu, a asistat la incidente de o teribilă cruzime umană.

El a povestit cum a văzut câţiva combatanţi care au îngropat de viu un bărbat şi i-au lăsat doar capul la exterior. Inamicii l-au împuşcat, apoi l-au decapitat cu o macetă. Pe urmă i-au aruncat capul în mijlocul unui sat, pentru că locuitorii au refuzat să coopereze la o misiune antiamericană.

Un alt atac la care a participat a implicat uciderea a trei bărbaţi. Bryant îşi aminteşte cum drona operată de el i-a omorât instant pe doi dintre ei, însă unul a avut doar piciorul sfârtecat. Brandon a privit cum bărbatul a agonizat până în ultima clipă, când viaţa i s-a scurs din trup.

„Când am apăsat pe trăgaci am ştiut că e teribil de greşit. În momentul în care racheta a ţintit victimele, am ştiut în sufletul meu că devenisem un criminal”, îşi aminteşte fostul operator de drone.

Operatorii de drone luau pastile ca să doarmă și ca să lucreze

Funcţia lui Brandon Bryant era solicitantă nu numai la nivel psihologic, ci şi din punct de vedere fizic, din cauza turelor de 10-12 ore în care trebuia să se holbeze constant la un ecran alb-negru.

De aceea, soldaţii erau nevoiţi să ia pastile care să-i ajute să doarmă sau care să-i ajute să rămână treji. Brandon îşi aminteşte cum într-o zi unul dintre colegii lui care luase pastile părea că se certa cu cineva la telefon în camera alăturată. Bryant a intrat să vadă ce se întâmplă şi şi-a văzut colegul, sub influenţa pastilelor, care se certa de fapt cu proprii lui pantaloni.

A văzut 13 fantome

Atunci când Brandon a decis să părăsească armata americană, după aproape şase ani, a fost diagnosticat de medici cu sindrom post-traumatic.

Chiar şi momentul plecării din armată a fost unul traumatizant, deoarece i-a fost dată o statistică a misiunilor sale, care includea şi numărul persoanelor pe care le-a ucis. Bryant era conştient că omorâse 13 persoane, însă a avut un şoc când a văzut că în document era notat 1.626 de persoane, întrucât cuprindea victimele întregului escadron din care tânărul făcuse parte.

În urma unui accident suferit în timp ce s-a antrenat până la epuizare pentru a se înscrie într-un program de salvare din armata SUA, acesta a intrat în şoc şi a necesitat spitalizare.

Pe când era în stare de inconştienţă, soldatul spune că a văzut „fantomele” celor 13 oamenii pe care i-a ucis, exact aşa cum apăreau pe ecranul infraroşu din timpul misiunilor.

Bryant: Avem aceleaşi metode ca ale naziştilor

După ce a părăsit armata, Brandon Bryant şi-a făcut mulţi duşmani printre importante organizaţii din SUA, deoarece a dezvăluit detalii despre utilizarea dronelor de către armata americană.

Bryant a depus mărturie în faţa unui comitet parlamentar din Germania despre rolul Berlinului în programul de aprovizionare cu drone derulat de USA. Din acestă cauză, un reprezentant al US Air Force a mers la şcoala unde mama lui Bryant e profesoară şi i-a transmis că va avea de suferit dacă fiul ei nu va înceta să mai vorbească despre drone.

„Nu am învăţat nimic din trecut. Avem aceleaşi metode ca ale naziştilor, dar suntem mai răi decât naziştii pentru că ar trebui să ştim mai bine de atât”, crede fostul operator de drone.

