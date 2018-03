Congres Extraordinar PSD: Marcel Ciolacu anunță că nu va candida și că îl susține pe Marian Oprișan pentru postul de vicepreședinte pe regiunea Sud-Est

Liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu anunță că nu va candida la nicio funcție, la Congresul Extraordinar din 10 martie și că îl susține pe Marian Oprișan pentru postul de vicepreședinte pe regiunea Sud-Est. Conducerea PSD a decis, luni, în Comitetul Executiv Național, că la Congresul Extraordinar de sâmbătă se vor organiza alegeri interne pentru funcțiile de președinte executiv, secretar și 16 vicepreședinți, aleși pe regiuni, opt bărbați și opt femei.

”Cu privire la unele informații apărute în mass-media în ultimele zile, doresc să precizez că nu am intenționat și în consecință nu voi candida pentru nicio funcție de conducere în cadrul Partidului Social Democrat la Congresul Extraordinar din 10 martie. Mă onorează susținerea și aprecierea colegilor mei din partid, dar consider că în acest moment activitatea mea trebuie să se concentreze atât pe organizația PSD Buzău cât și pe ceea ce am de făcut în Parlament”, a anunțat Ciolacu într-o postare pe pagina de Facebook.

Marcel Ciolacu, care este lider al filialei PSD Buzău și a fost vicepremier în Guvernul condus de Mihai Tudose, a mai precizat că îl va susține la Congres pe Marian Oprișan pentru o funcție de vicepreședinte pentru regiunea sud-est.

”Voi sprijini cu toată convingerea viitoarea conducere a PSD în realizarea obiectivelor din programul de guvernare!”, mai spune Ciolacu.

Luni, și fostul premier Mihai Tudose a spus că nu îl interesează funcţia de preşedinte executiv al partidului, dar că modificarea Statutului partidului în privinţa alegerilor poate fi “de bun augur”. “În primul rând că nu mai e un război în toată ţara, vor fi alegerile, cred eu, mult mai liniştite. Şase judeţe sunt în stare să pice de acord cu cine să-i reprezinte”, a susţinut el.

Social-democrații au decis, luni, ultimele detalii ale Congresului Extraordinar de sâmbătă. Astfel, la Congres se vor alege președintele executiv al PSD, secretarul și cei 16 vicepreședinți, aleși pe regiuni, jumătate urmând a fi bărbați și jumătate femei. Din Statutul partidului a fost eliminată interdicția pentru președinții de organizații județene de a candida la o funcție în conducerea centrală.

În prezent, funcțiile de vicepreședinte sunt deținute de Ecaterina Andronescu, Nicolae Banicioiu, Victor Negrescu, Doina Pana, Rovana Plumb, Georgian Pop, Gheorghe Simon, Viorel Stefan, Mihai Tudose, olguta Vasilescu, Petru Gabriel Vlase și Ionut Vulpescu.

Președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău a declarat luni că încă nu s-a hotărât dacă va candida pentru o funcţie de conducere la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie.

“În PSD cea mai importantă funcţie e aceea de membru. Am făcut parte din echipa de campanie din 2016. Până nu există o hotărâre că se vor face alegeri nu pot să spun dacă voi candida sau nu. După acest CExN mă voi decide”, a spus Bădălău, la Palatul Parlamentului, înainte de începerea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

El a adăugat că “este normal” ca preşedintele partidului să agreeze persoana care va ocupa funcţia de preşedinte executiv al partidului, pentru că cei doi lucrează împreună. Tot am văzut că în media sunt grupuri (în interiorul PSD – n.r.). Eu fac parte dintr-un singur grup – acela al Partidului Social Democrat. Nu sunt mai multe grupuri în partid, că sunt mai multe idei, ok, că vor fi mai multe candidaturi, e normal, e democraţie, dar să încercaţi să spuneţi că Bădălău are o echipă? Nu! Echipa mea este PSD”, a menţionat social-democratul.