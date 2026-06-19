Schimbări la Congresul PNL. Cum va arăta noua structură de conducere a liberalilor

Consiliul Național al PNL va convoca Congresul Extraordinar pentru duminică, deși Adrian Veștea, premierul desemnat, a cerut să fie amânat cu o săptămână, pentru a-și putea forma o echipă cu care să revendice șefia partidului. La Consiliul Național vor fi propuse mai multe modificări la Statutul PNL, prin care e deschisă calea reorganizării conducerii interne a PNL. Bolojan va veni cu o moțiune care conține atât programul pentru partid, cât și echipa pe care se bazează, adică prim-vicepreședinte, secretar general și vicepreședinți.

Vicepreședinți care să lucreze permanent cu Bolojan

Potrivit informațiilor Libertatea, din patru prim-vicepreședinți câți sunt în prezent rămâne doar unul. Cele mai mari șanse pentru acest post le are Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. De asemenea, în echipă va fi și secretarul general, care va rămâne Dan Motreanu. Cei doi și președintele vor fi în fruntea Biroului Politic Național, pentru că Biroul Executiv nu va mai exista.

Numărul de vicepreședinți va fi de 16. Opt vor fi aleși la Congres care ulterior vor primi atribuții specifice. Ei nu vor putea fi și șefi de filială. Toți cei opt vor trebui să fie în legătură strânsă cu centrul și ideal cât mai mult la București. În prezent vicepreședinții sunt pe regiuni de dezvoltare.

De asemenea, în noul Birou Politic Național vor fi șefii de filiale. Din rândul acestora vor fi aleși opt coordonatori regionali pentru fiecare regiune de dezvoltare. Aceștia vor fi tot vicepreședinți, validați într-un BPN. De asemenea, trezorierul va fi stabilit tot de BPN, nu de Congresul Extraordinar.

În urma noilor mutări, surse politice susțin că ar urma să se mai regăsească pe lista celor din conducere o serie de persoane din aripa Veștea-Thuma. Însă cele mai importante persoane înlăturate vor fi chiar Veștea, a cărui excludere va fi validată, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu (care oricum și-a înaintat demisia). Dar bătaia e cu termen lung. Pentru că unii membri din BEx-ul actual sunt și șefi de filială. Așa că pas cu pas aceștia vor fi înlăturați de la șefia filialelor pe care le conduc, dacă înainte nu sunt deja excluși prin poziționarea la votul de investitură a cabinetului Veștea.

Iar aflați în vizor pentru îndepărtare sunt Alina Gorghiu, George Scarlat, Alexandru Popa, Ion Iordache sau Valeriu Iftime

Nouă regulă pentru sancțiuni

În noul statut urmează ca sancțiunile să poată fi date mai ușor. Inclusiv demiterea unui lider de filială va putea fi luată cu 50% plus unul din numărul total al membrilor BPN. În prezent este necesar votul a două treimi, ceea ce l-a împiedicat în urmă cu mai multe luni pe Bolojan să îndepărteze zece șefi de organizații.

La această ședință Bolojan ar putea să vină deja cu o prezentare a echipei sale pentru Congresul Extraordinar. Punerea în scenă a tuturor acestor măsuri va fi duminică la congres.

Potrivit comunicatului PNL, la Congresul Extraordinar de la Romexpo, București, vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

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