Kevin Hassett, șeful Consiliului Economic Național al Casei Albe, a prezentat acest calendar, adăugând însă că decizia finală privind momentul în care se va încheia războiul îi aparține lui Trump.

El s-a numărat printre mai mulți oficiali ai administrației care, duminică, le-au cerut americanilor răbdare în contextul creșterii prețurilor la energie, afirmând că obiectivul eliminării Iranului ca amenințare în Orientul Mijlociu merită acest efort.

Potrivit lui Hassett, până sâmbătă, Pentagonul „considera că finalizarea acestei misiuni ar dura între patru și șase săptămâni și că suntem înaintea calendarului”. Declarația a fost făcută în emisiunea „Face the Nation” de la CBS. „Ne așteptăm ca economia globală să primească un impuls pozitiv major imediat ce acest lucru se va încheia”, a adăugat el.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a sugerat că războiul ar putea dura încă câteva săptămâni, timp în care prețurile petrolului și benzinei vor rămâne ridicate, în timp ce Statele Unite și Israel încearcă să distrugă capacitățile militare ale Iranului.

„Cred că acest conflict se va încheia cu siguranță în următoarele câteva săptămâni – posibil chiar mai devreme – și vom vedea apoi o creștere a ofertelor și o scădere a prețurilor”, a declarat Wright în emisiunea „This Week” de la ABC News.

Cotația petrolului Brent crude s-a închis vineri la peste 103 dolari pe baril, în timp ce Iranul menține controlul asupra strâmtorii Ormuz, o rută prin care trece în mod obișnuit aproximativ o cincime din petrolul mondial și o proporție similară din gazul natural lichefiat.

Sâmbătă, Donald Trump a cerut altor țări să trimită nave de război pentru a menține deschisă strâmtoarea, spunând că speră ca și China, Franța, Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit să participe.

Un oficial de rang înalt din partidul de guvernământ din Japonia a declarat însă că trimiterea unor nave ale marinei japoneze în Orientul Mijlociu pentru a escorta petrolierele ar întâmpina „obstacole majore”.

Wright a spus că a purtat discuții cu țările menționate de Trump, fără a oferi detalii. „Este clar că vom avea sprijinul altor națiuni pentru a atinge acest obiectiv”, a afirmat el în emisiunea „Meet the Press” de la NBC.

Wright a precizat că administrația Trump era conștientă că declanșarea războiului împotriva Iranului va provoca „perturbări pe termen scurt” și „o ușoară creștere a prețurilor pentru americani”.

„Este o suferință pe termen scurt pentru a ajunge într-o situație mult mai bună. Dar prioritatea absolută în acest moment este să distrugem capacitatea Iranului de a proiecta forță militară în regiune și în lume”, a declarat el pentru ABC.

În timp ce conducerea Iranului, puternic afectată, rămâne sfidătoare în fața loviturilor aeriene americane și israeliene, Hassett a susținut că producția internă de petrol a SUA înseamnă că Iranul are mult mai puțină influență decât în timpul șocurilor petroliere din anii 1970.

„Ei cred că vor afecta economia SUA și îl vor determina pe președintele Trump să dea înapoi. Nu există nimic mai stupid de spus decât asta. Avem foarte, foarte mult petrol”, a spus el.

