Grupul Pavăl, cunoscut mai ales pentru reţeaua Dedeman, a semnat un acord de negociere exclusivă cu Carrefour, anunţând extinderea către retailul alimentar. Autoritatea de concurenţă examinează impactul asupra pieţei naţionale de achiziţii şi vânzări cu amănuntul pentru bunuri de consum alimentare.

Carrefour România operează hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate şi unităţi de tip discount. Analiza Consiliului Concurenţei se concentrează pe două segmente: achiziţiile de bunuri alimentare de la producători şi distribuirea acestora către consumatori.

„Analiza autorităţii de concurenţă vizează două pieţe: piaţa achiziţiilor de bunuri de consum curent preponderent alimentare, la nivel naţional, unde retailerii acţionează în calitate de cumpărători în relaţia cu producătorii sau distribuitorii, şi piaţa comercializării cu amănuntul de consum curent preponderent alimentare, unde retailerii acţionează drept furnizori pentru consumatorii finali”, precizează Consiliul Concurenţei.

Grupul Pavăl Holding este activ în diverse industrii, inclusiv produse pentru construcţii, retail farmaceutic, produse alimentare şi nealimentare destinate familiei, întreţinerea autovehiculelor, precum şi dezvoltarea imobiliară. Preluarea Carrefour România ar marca o extindere semnificativă a portofoliului său.

Din punct de vedere geografic, autoritatea analizează zonele de până la 10 minute de mers cu maşina în jurul hipermarketurilor şi supermarketurilor, precum şi zonele de proximitate de până la 10 minute de mers pe jos sau cu maşina.

Conform Legii concurenţei nr. 21/1996, tranzacţia necesită aprobarea Consiliului Concurenţei, care va evalua compatibilitatea operaţiunii cu un mediu concurenţial sănătos.

Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunţat pe 12 februarie vânzarea operaţiunilor sale din România către Pavăl Holding.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE