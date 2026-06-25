CJ Maramureș a fost obligat să plătească și cheltuieli de judecată unei firme

Licitația a fost organizată de Consiliul Județean (CJ) Maramureș, având o valoare estimată de 1,5 miliarde de lei, cu TVA. Ea a fost anulată pe 2 iunie în urma unei hotărâri a CNSC. Potrivit 2mnews.ro, anularea a fost determinată de cinci contestații depuse de companii din România, Italia și Bulgaria.

Firmele au solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la revizuirea documentației de licitație, pe care au considerat-o neclară în mai multe privințe. CNSC a admis toate contestațiile pe 10 iunie 2026 și a impus Consiliului Județean să modifice documentația tehnică și să prelungească termenul de depunere a ofertelor. De asemenea, CJ Maramureș a fost obligat să achite cheltuieli de judecată de 10.195,17 lei către firma TQM Management.

„Conform Deciziei CNSC nr. 1881/C2/1617, 1638, 1640, 1654, 1708 din 10.06.2026, înregistrată la CJMM cu nr. 13319 din 18.06.2026, prin care au fost admise contestațiile formulate și s-a dispus anularea procedurii”, se arată la motivul anulării, conform SEAP.

În urma acestei hotărâri, Consiliul Județean a decis să anuleze procedura și să reia licitația de la zero.

Detalii despre proiectul Variantei de Ocolire Baia Mare

Proiectul vizează construirea unei centuri rutiere care să reducă traficul din municipiul Baia Mare și să sprijine dezvoltarea economică a regiunii. Traseul va începe din localitatea Cicârlău și se va încheia la intersecția cu DJ 18B, la ieșirea din Baia Mare spre Groși. Lungimea totală a primelor două sectoare este de 19,68 km, împărțiți astfel: Sectorul 1 – 11,5 km cu 10 pasaje, 3 poduri și 4 noduri rutiere; Sectorul 2 – 8,18 km, cu 2 pasaje, 2 viaducte și 2 noduri rutiere.

Drumul, cu o lățime de 19 metri și patru benzi de circulație (două pe sens), este proiectat să susțină un flux mare de vehicule, având caracteristicile unui drum rapid. Finalizarea lucrărilor este estimată la 30 de luni de la semnarea contractului, incluzând șase luni pentru proiectare și doi ani pentru execuția propriu-zisă.

Finanțarea proiectului este asigurată în principal din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, completate de alocări din bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

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