Constructorii Magistralei 5 au pus poprire pe conturile Metrorex. Astaldi, liderul asocierii care construiește acest tronson, a câștigat în instanță plata a peste 15 milioane de lei. Conflictul este unul vechi, de patru ani, când constructorii au cerut o sumă suplimentară față de cea prevăzută în contract.

Firma italiană a câștigat mai multe procese împotriva Metrorex, iar pe 21 noiembrie anul trecut, Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea de executare silită a Metrorex. Compania Metrorex a atacat decizia cu recurs, dar fără succes, potrivit Economica.net.

Cel mai așteptat tronson de metrou, cel din Drumul Taberei, este și sursa problemelor pentru Metrorex, companie căreia i s-a pus poprire pe conturi. Constructorii tronsonului Eroilor – Râul Doamnei al Magistralei 5 de metrou au mai deschis un litigiu împotriva Metrorex, pentru plata a încă 29 de milioane de lei.

„Dânşii au făcut o serie de studii geo şi au făcut pereţii mulaţi mai groşi. Am analizat ce au facut, am făcut şi noi o expertiză şi, în urma negocierilor, am acceptat să le dăm în plus circa 54 milioane lei (circa 12 milioane de euro – n.r.). Rămân pretenţii de alte 45 de milioane de lei, cărora nu le vom da curs. Cel mai probabil, italienii ne vor chema în instanţă, ne vom judeca, dar proiectul trebuie să-l termine la timp (finele lui 2015 – n.r.)”, spunea în 2014 fostul şef al Metrorex Aurel Radu, citat de Economica.net.

Problemele din instanță se răsfrâng asupra bucureștenilor, care nu doar că nu au metroul mult așteptat, dar lucrările sugrumă traficul în zonă.

Magistrala 5, tronsonul 1 (Eroilor – Drumul Taberei), va fi de 7 km lungime, cu 10 stații şi depou (Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor). Metrorex a selectat, la finele lunii februarie 2011, consorţiul format din Astaldi (Italia), FCC (Spania), Delta ACM şi AB Construct (România) pentru a realiza acest tronson.

Iar acum, la capătul a șapte ani, metroul nu este finalizat, iar firmele constructoare au câştigat plata a 15 milioane de lei şi au mai dat în judecată Metrorex pentru plata a încă 29 de milioane de lei.

