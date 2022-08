„După cele întâmplate, prezența lui Elisabeth Ellingsen în Rusia este imposibilă”, a declarat Ministerul de Externe într-un comunicat.

La începutul zilei, Ministerul de Externe l-a convocat pe ambasadorul norvegian Rune Resaland și a protestat împotriva „remarcilor rusofobe insultătoare” ale lui Ellingsen.

Diplomatul norvegian a fost înregistrat insultând rușii la recepția unui hotel din orașul Murmansk.

„Urăsc rușii… Dă-mi doar o cameră… Sunt obișnuită să fac curat în camere, sunt din Scandinavia”, a fost înregistrat Ellingsen, vorbind în engleză.

#Norwegian Ambassador summoned to #Russian Ministry of Foreign Affairs



Oslos ambassador Rune Resaland was summoned in connection with the foul-mouthed behavior of Norwegian Consul General Ellingsen in a Murmansk hotel on July 6, for which Norways Foreign Ministry apologized. pic.twitter.com/U6scnbizS0