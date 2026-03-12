Consumul a scăzut cu peste 25% doar în ianuarie 2026, față de decembrie 2025

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 25,3% în ianuarie 2026 comparativ cu decembrie 2025, conform datelor Institutului Național de Statistică. IMM România avertizează că această scădere drastică reflectă diminuarea consumului intern, un pilon esențial al creșterii economice din ultimii ani.

Care sunt cele mai afectate segmente de scăderea consumului din România

Scăderea a afectat toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Vânzările de produse nealimentare au înregistrat un declin de 27,7%, cele de carburanți pentru autovehicule în magazine specializate au scăzut cu 26,6%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au coborât cu 21,5%.

Ce înseamnă scăderea de 25% pentru economia reală a României

„Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei. O scădere de asemenea amplitudine arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, ceea ce poate avea efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii.

Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Antreprenorii români se confruntă cu provocări majore

IMM România subliniază că antreprenorii se confruntă cu presiuni majore, generate de costurile operaționale ridicate, scăderea puterii de cumpărare și incertitudinile economice.

„În acest context, considerăm esențială menținerea unui cadru economic predictibil, evitarea măsurilor fiscale care pot afecta negativ consumul și stimularea investițiilor, pentru a sprijini revenirea activității economice în lunile următoare”, a adăugat Jianu.

Datele recente reflectă un semnal de alarmă pentru mediul de afaceri și decidenți. Reducerea consumului afectează direct domenii esențiale precum comerțul, producția, logistica și serviciile. În acest sens, IMM România consideră că este nevoie de măsuri economice care să susțină revenirea consumului și a activității economice generale.

Rata inflației în ianuarie a fost de 9,6%

Rata anuală a inflației în România a fost de 9,6% în ianuarie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, prețurile au crescut cu 0,86% față de luna decembrie 2025.

Care au fost cele mai mari scumpiri raportate în ianuarie 2026

Scumpirile au fost diferite în funcție de categorie. Alimentele s-au scumpit cu 7,86% într-un an, iar mărfurile nealimentare cu 9,99%. În același timp, serviciile au avut o creștere anuală de 11,59%. Printre cele mai mari scumpiri la alimente se află cafeaua și cacaua, care s-au scumpit cu peste 25% față de ianuarie 2025.

În categoria produselor nealimentare, energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere de preț, cu aproximativ 59% într-un an, potrivit datelor INS.

La servicii, transportul feroviar s-a scumpit cu aproximativ 24% în ultimul an. Datele arată și că rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni a fost de 7,7%.

Banca Națională a României estimează că inflația ar putea ajunge la 3,7% până la finalul anului 2026, potrivit prognozei prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu.