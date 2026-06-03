Acest proiect se încadrează într-un efort mai amplu al statului român de a sprijini companiile locale și de a atrage investiții în domeniul apărării și securității cibernetice.

Obiectul înțelegerii îl constituie dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM (acronimul din engleză pentru Large Language Model – un program avansat de inteligență artificială) pentru securitate cibernetică, având realizare integrală în România.

Programul SAFE direcționează fonduri către actori economici diversificați, inclusiv giganți internaționali precum Rheinmetall și Airbus, dar și către firme listate la bursă, unde investitorii români pot participa direct.

În 2025, compania Digi Communications a raportat active consolidate de 4,40 miliarde de euro, iar capitalizarea sa bursieră, la prețul de închidere de 48,40 lei/acțiune, a ajuns la aproximativ 14,09 miliarde lei (2,68 miliarde euro).

În același an, veniturile totale ale Digi au fost de 2,21 miliarde de euro, dintre care afacerile realizate în România au reprezentat 1,18 miliarde de euro.

Pe lângă Digi, alte companii listate la bursă beneficiază de fonduri prin programele de apărare.

Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream și Tema Energy sunt implicate în dezvoltarea unor platforme de comunicații destinate colaborării, coordonării și gestionării traficului critic, cu o valoare totală de 13 milioane de euro.

Dendrio este parte a grupului Bittnet Systems (BNET), prezent pe BVB din 2015, iar Arctic Stream (AST), specializată în securitate cibernetică, s-a listat pe piața AeRO în 2021. Tema Energy, fondată în 2002, se concentrează pe lucrări de instalații electrice.

Aceste inițiative nu doar că întăresc infrastructura de securitate națională, ci oferă și oportunități semnificative pentru investitorii locali, consolidând rolul companiilor românești pe piața europeană.

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