Inspirându-se din exemplul Chinei, Kremlinul îi obligă pe ruși să utilizeze o aplicație de mesagerie care îi oferă acces la datele utilizatorilor, izolându-i în același timp de restul internetului.

Aplicația, numită Max, a fost comparată cu aplicația chineză WeChat din cauza lipsei criptării end-to-end și permisiunii autorităților să acceseze informații personale, cum ar fi jurnalele de chat, contactele, fotografiile și datele de locație.

„Creatorii aplicației spun practic că trebuie să predea totul”, afirmă, din exil, Mihail Klimarev, șeful Societății Ruse de Protecție a Internetului.

Toate informațiile vor ajunge mai ușor la FSB

Pentru a se înregistra pe Max, un utilizator trebuie să furnizeze un număr de telefon din Rusia sau Belarus, pentru a cărui eliberare este necesară predarea actului de identitate.

„Orice faci acolo va fi disponibil pentru FSB”, explică Klimarev, referindu-se la Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, principalul succesor al KGB-ului sovietic.

La începutul acestei luni, Max a anunțat că baza sa de utilizatori a crescut de la un milion de persoane la începutul lunii iunie la 30 de milioane în septembrie.

Deși se află mult în spatele concurenților săi – WhatsApp rămâne de departe cea mai populară aplicație de mesagerie din Rusia, cu aproximativ 96 de milioane de utilizatori, urmată de Telegram, cu aproximativ 90 de milioane de utilizatori -, Max are un susținător puternic: statul.

Max este dezvoltată de prietenul lui Putin și fiul unui subaltern fidel al liderului rus

Aplicația Max a fost creată în urma unui decret semnat de liderul de la Kremlin Vladimir Putin privind înființarea unei „mesagerii naționale”. Proiectul „mesageriei naționale” a fost încredințat companiei ruse de tehnologie VK, care este controlată de gigantul de gaze de stat Gazprom și de Iuri Kovalciuk, un vechi prieten al liderului de la Kremlin, și este condusă de fiul consilierului prezidențial Serghei Kirienko.

De la 1 septembrie, toate telefoanele noi vândute în Rusia trebuie să aibă aplicația preinstalată. Între timp, Roskomnadzor, jandarmul telecomunicațiilor din Rusia, a început din vara acestui an să blocheze apelurile pe WhatsApp și Telegram. În timp ce regimul de la Kremlin susține că protejează astfel utilizatorii de escroci și teroriști, WhatsApp denunță o încercare „de a încălca dreptul oamenilor la o comunicare securizată”.

Puțina presă independentă din Rusia, care în general relatează din exil, dezvăluie că funcționarii publici, angajații băncilor și personalul spitalelor s-au confruntat cu presiuni pentru a trece la Max. În același timp, aplicația este promovată intens de acoliții lui Putin, care o prezintă ca fiind de încredere și sigură.

„Marele Firewall Rusesc”

Deși este în curs de dezvoltare, aplicația Max este descrisă ca un instrument care, la fel ca WeChat, va include în cele din urmă servicii guvernamentale, bancare și comerciale.

Max este cel mai recent pas făcut de Putin pentru a controla total internetul în Rusia. În 2019, liderul rus a promulgat o lege cu privire la crearea „internetului suveran”. De la lansarea invaziei din Ucraina, la 24 februarie 2022, Kremlinul a reprimat activismul antirăzboi prin fel și fel de măsuri de control asupra activităților online.

Mii de website-uri au fost blocate, iar căutările de informații care nu sunt pe placul Kremlinului au fost catalogate ca fiind „extremiste”, ceea ce poate duce la deschiderea de dosare penale.

Sarkis Darbinian, cofondator al grupului pentru drepturile pe internet RKS Global, consideră că Max este „ultima cărămidă” în efortul Kremlinului de a construi propria versiune a „Marelui Firewall Chinezesc”. „Încearcă să controleze comunicarea între cetățeni, nu doar comportamentul lor pe platformele publice”, precizează Darbinian.

Vladimir Putin se teme să nu fie destabilizat de eforturile de pace ale lui Donald Trump

Analistul Nikolai Petrov, de la Centrul New Eurasian Strategies, pune graba lui Putin pentru obținerea controlului total asupra internetului în Rusia pe seama tentativelor liderului de la Kremlin de a contracara eforturile de pace ale președintelui american Donald Trump.

„Pentru Vladimir Putin este foarte important să reducă la tăcere orice potențiale voci de protest din întregul spectru politic”, afirmă el, subliniind că Putin nu este interesat de pace.

Mișcări precum lansarea Max sunt orientate spre „asigurarea controlului complet asupra situației, indiferent de cum se desfășoară evenimentele”, insistă analistul de la Centrul New Eurasian Strategies.

„Astăzi Kremlinul controlează 90 – 95% din comunicarea din Rusia, iar mâine o va controla în proporție de 99%”, a conchis Nikolai Petrov.

