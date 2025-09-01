O nouă serie de măsuri represive au intrat în vigoare în Rusia începând de luni, 1 septembrie. Meduza le explică pe rând.

Interdicția de a căuta materiale „extremiste”

„Căutarea și accesarea cu bună știință a materialelor extremiste” va fi considerată de-acum înainte o contravenție în Rusia. Modalitatea de a aplicare a legii rămâne neclar. Amenzile pentru cei care comit prima infracțiune de acest tip vor varia între 3.000 și 5.000 de ruble (37 – 62 de dolari americani). Legea este vagă și țintește criticii Kremlinului.

Interzicerea partajării cartelelor SIM

Rușii nu mai au voie să-și dea telefoanele sau cartelele SIM „altor persoane”, cu excepția rudelor apropiate.

Încălcarea legii poate duce la deschiderea unui dosar penal pentru o „infracțiune gravă”, în funcție de circumstanțe.

„Infractorii” care acționează individual riscă amenzi de 30.000 – 50.000 de ruble (370 – 620 de dolari), „organizatorii” – până la trei ani de închisoare, iar „participanții” – până la doi ani ani de închisoare.

Lege împotriva „agenților străini” din învățământ

Toate persoanele și organizațiile etichetate drept „agenți străini” de către regimul de la Moscova nu vor mai avea voie să se implice activități educaționale sau de informare. Interdicția se aplica anterior doar activităților cu minorii. Decizia a determinat deja librăriile să scoată de la vânzare literatura scrisă de „agenții străini”, iar platforma rusă de crowdfunding Boosty le-a interzis „agenților străini” să publice postări noi.

Recomandări Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Telefoanele noi trebuie să aibă preinstalate aplicațiile Max și RuStore

Telefoanele noi vândute în Rusia vor trebui de-acum înainte să conțină Max, „aplicația națională de mesagerie” a țării, creată de compania de socializare VKontakte, și RuStore, piața internă de aplicații din Rusia.

Utilizarea VPN-urilor, o circumstanță agravantă în caz de „infracțiuni”

Noile modificări aduse Codului Penal rus consideră că „utilizarea unui VPN” poate fi o circumstanță agravantă în cazul infracțiunilor. Deși utilizarea unui VPN în sine nu va fi considerată o infracțiune, aceasta va fi considerată un factor agravant pentru orice infracțiune. Practic, rușii sunt descurajați să nu folosească deloc VPN-urile pentru a avea acces la informații care nu sunt controlate de Kremlin.

Promovarea VPN-urilor care ocolesc restricțiile Kremlinului va fi interzisă

O nouă lege interzice promovarea VPN-urilor care le permit utilizatorilor să ocolească restricțiile impuse de cenzorul federal rus, Roskomnadzor. Încălcarea interdicției va fi considerată o contravenție, cu amenzi de până la 80.000 de ruble (990 de dolari) pentru persoanele fizice și până la 500.000 de ruble (6.200 de dolari) pentru organizații.

Recomandări Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Furnizorii de VPN care ignoră restricțiile impuse de autoritățile ruse se pot confrunta, de asemenea, cu amenzi de până la un milion de ruble (12.400 de dolari).

Interzicerea publicității pe site-urile organizațiilor „indezirabile” sau „extremiste”

O altă modificare a legislației legate de „Publicitate” interzice plasarea de reclame pe site-uri web aparținând unei organizații „indezirabile”; unei organizații „extremiste” (cum ar fi proprietarul Instagram, Meta); unei organizații „teroriste”; tuturor surselor blocate de autoritățile ruse.

Încă nu este clar cum vor fi pedepsite încălcările. Postarea de reclame pe site-uri legate de organizații „indezirabile”, „extremiste” sau „teroriste” ar putea fi considerată o modalitate de finanțare a acestora, ceea ce reprezintă o infracțiune.

Propaganda pro-război ajunge în grădinițe

Ministerul rus al Educației a decis ca lecțiile „patriotice” pro-război, numite „Conversații importante”, să fie predate încă din grădinițele din Moscova și din aproape 18 alte regiuni. Lecții similare vor fi predate în părțile anexate ale regiunilor ucrainene Donețk, Zaporojie și Luhansk.