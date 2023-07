Conform ISU, alerta la 112 a fost dată în jurul orei 9.00, fiind solicitată o intervenţie în zona Ovidiu, la ponton, pentru recuperarea unor copii care se antrenau cu caiacele atunci când au prinşi de furtună pe lac.

La fața locului au plecat apoi mai multe echipaje de intervenție.

Unul dintre copiii implicați în incident a descris pentru presa locală momentele prin care a trecut când el și colegii lui au fost surprinși de furtună.

„Noi am dat o tură să ocolim insula. Când am vrut să venim la mal, am văzut un nor mare. Ne așteptam la o furtună, dar nu chiar atât de puternică. Ne-a luat pe toți vântul. Ne-a dus în stuf. Unii ne-am speriat, unii nu. Aveam veste de salvare. Vântul bătea foarte tare. Când a venit ploaia, plecam de lângă insulă să venim la mal. Au venit repede să ne salveze”, a declarat Vlad Andrei, pentru site-ul local Ziua Constanța.

„Totul s-a întâmplat deodată”

La rândul său, instructorul de caiac a declarat pentru sursa citată că evenimentul s-a produs spontan, iar minorii s-au strâns lângă stuf și au așteptat să ajungă salvatorii.

„Eram pe apă cu copiii, într-un grup organizat, iar când mai aveam 400 de metri, s-a pornit furtuna și ne-a împins spre Insula Ovidiu. Ne-am strâns împreună și la baza stufului am așteptat până au venit colegii să ne preia. Totul s-a întâmplat deodată. Nu puteam să prevedem”, a declarat instructorul la caiac Vlad Aurelian.

Recomandări „Nu s-au gândit că oamenii mai și mor”. Ce nu au prevăzut autoritățile pentru refugiați? Povestea ucraineanului Petro, îngropat din chetă într-un cimitir comunal din România

În cadrul intervenției, 10 copii au fost aduşi la mal, iar 6 dintre ei au primit îngrijiri medicale după ce au suferit atac de panică şi au spus că le este frig. De asemenea, o adolescentă în vârstă de 14 ani a fost transportată la Spitalul Judeţean Constanţa după ce a suferit un atac de panică.

Judeţul Constanţa s-a aflat vineri dimineaţa sub cod portocaliu de furtună, fiind emis şi un mesaj Ro-Alert.

