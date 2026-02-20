Incidentul a avut loc la ora 1.33, pe strada Klaus-Harms. În timpul cursei, băiatul a trecut pe lângă mai multe autoturisme parcate, dar în scurt timp a intrat în coliziune cu o dubă staționată. Încercând să meargă înapoi, a avariat un Renault și o altă dubă. Martorii au alertat imediat poliția, relatează cotidianul german Bild.

„Zece martori au observat cum trei copii au fugit de la locul accidentului. Investigațiile efectuate la fața locului au indicat că șoferul ar fi fost un băiat de 12 ani”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Björn Gustke.

Ofițerii l-au găsit pe copil acasă, unde acesta a recunoscut că a condus mașina tatălui său și că era sub influența alcoolului. Un test de alcoolemie a indicat o valoare de 0,45‰, considerată foarte mare pentru un minor. Conform Bild, băiatul nu mai fusese implicat în incidente anterioare de acest gen.

Vehiculul, un Ford, aparținea tatălui său, iar în mașină se aflau și cei doi prieteni, în vârstă de 14, respectiv 15 ani. Deoarece minorii sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere penală în Germania, autoritățile, în consultare cu procuratura din Itzehoe, nu au luat alte măsuri legale. Totuși, cererile de despăgubire civilă rămân posibile.

În România, un copil de 12 ani a furat mașina bunicii și a condus din Buzău până în Comarnic: „Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”, le-a transmis colegilor de clasă într-un mesaj video.



