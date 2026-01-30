„Mă duc la Bușteni”

Copilul dorea să ajungă la Bușteni unde locuieşte tatăl său. Mama sa a alertat poliția când și-a dat seama că minorul lipsește, iar agenții rutieri i-au întrerupt călătoria la Comarnic. Înainte de a fi oprit în trafic, băiatul s-a filmat la volan şi a trimis videeoclipul colegilor. „Mă duc la Bușteni. Să-i spuneți lui aia de mate că o iubesc”.

Siguranța rutieră este cel mai grav aspect al incidentului. Un copil de 12 ani nu are discernământul, experiența, coordonarea și cunoștințele necesare pentru a conduce un autovehicul în siguranță. Acest lucru ar fi putut avea consecințe catastrofale pentru el însuși, pentru alți participanți la trafic și pentru pietoni.

DGASPC Prahova intră pe fir

Deși nu răspunde penal, cazul va fi preluat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova. Aceasta va evalua situația familială, mediul în care trăiește copilul și va propune măsuri de protecție și intervenție.

De asemenea, incidentul ridică întrebări despre supravegherea copilului și accesul la cheile mașinii. Bunica ar putea fi trasă la răspundere pentru neglijență în păstrarea bunurilor.

Copilul a fost dus la sediul poliției și ulterior preluat de reprezentanții legali. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință.

Minor urmărit în trafic de poliție

Pe 19 ianuarie, un copil de 12 ani a fost oprit de polițiști la volanul unui autoturism, după o urmărire în trafic desfășurată pe timpul nopții. Minorul ar fi furat mașina din județul Sibiu și a condus-o până în județul Hunedoara, relatează Servus Hunedoara.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, polițiștii Serviciului Rutier au încercat să oprească regulamentar un autoturism care circula pe Drumul Național 7, în localitatea Câmpuri-Surduc, însă șoferul nu a respectat semnalele agenților.

În aceste condiții, echipajul a pornit în urmărirea mașinii, folosind semnalele acustice și luminoase.









