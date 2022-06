Un juriu l-a găsit pe Timothy Lee Wilson, în vârstă de 36 de ani, vinovat pentru sechestrarea unui copil sub 13 ani, abuz agravat asupra copiilor cu uz de arme și de neglijență a copilului, spune comunicatul de presă al Procuraturii de Stat.

A stepfather in Florida has been convicted of child abuse after a restaurant employee last year noticed concerning signs and used a surreptitious note to ask a boy if he needed help, the Orange County State Attorney’s Office announced Monday https://t.co/mKKL1DH1E3