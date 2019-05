Emanuel Bojian a povestit cum a avut loc întâmplarea cu final fericit, relatează vremeanoua.ro

„Eu eram pe acolo, iar băiatul acela, care are 10 ani, trecea cu bicicleta. Când a fost pe podet, el a căzut cu tot cu bicicletă în apă, iar eu am mers, am întins mâna după el, l-am apucat si l-am tras la mal” a povestit Emanuel.

„Da, el a salvat acel copil. Și i-am spus să facă fapte bune mereu. Are o inimă de aur. Și un cățel rănit dacă vede, merge să vadă cum poate să ajute”, a spus mama lui. Emanuel spune că vrea să se facă pompier, căci vrea să salveze oameni. Întrebat ce ar face dacă ar avea o putere mare, copilul cu ochi negri si senini spune simplu, după un moment de tăcere: ”aș vrea să fac lumea mai fericită”.

Deși continuă să ajute asa cum poate nici un om mare nu ar face-o, micuțul erou de la Vutcani trăiește și în prezent efectele emoționale ale incendiului de atunci. Copilul vorbește mai puțin, de parcă ar vrea să păstreze doar pentru el propriile trăiri și propriile gânduri.

„L-a afectat. De atunci ține în el tot ce simte, tot ce gândește. Vorbește, dar nu mult și nu spune ce simte. În rest, face numai lucruri bune”, a mai spus mama lui

Și-a cărat surorile în brațe, printre flăcări

În ajunul sărbătorii de Mos Nicolae din 2016, când toți copiii așteaptau daruri, casa familiei a luat foc. El și surorile sale – una de 2 ani și cealaltă de numai 3 luni, erau singuri în locuința cuprinsă de flăcări. Micuțul și-a luat în brate surorile care dormeau, le-a cărat cum a putut, ferindu-le de flăcările care cuprinseseră încăperea, și le-a scos afară.

Vecinii au rămas muti de uimire când i-au văzut pe copii, căci deja credeau că focul i-a mistuit. Fapta lui Emanuel nu a rămas fără ecou. Au venit multi să îl felicite atunci, iar pompierii vasluieni i-au dăruit o medalie, dar si câteva obiecte din echipamentul pompierilor.

Citește și: După o operație și două luni de spitalizare în Germania, Leo Iorga s-a întors la repetiții! Următoare intervenție, în iunie