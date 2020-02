De Andreea Archip,

Încasările din turism au scăzut la 40% în Milano, oraș care primea în fiecare an 10 milioane de turiști din toată lumea.

90% dintre rezervările de la hotelurile din Roma au fost anulate. 200 de milioane de dolari din rezervările care ar fi venit pe martie s-au pierdut deja.

Autoritățile italiene încearcă să le dea curaj turiștilor prezentându-le alte cifre: numărul total al persoanelor în carantină este 0,089% din populația totală și doar 0,01% din teritoriul țării este în izolare.

În Milano a fost soare cu dinți. Dar o tânără scoțiancă se bucură de vremea bună și și-a scos din garderobă o pereche de pantaloni scurți galbeni. „E un oraș frumos, soarele strălucește, e mâncare bună. Dacă te uiți în jur, nu sunt mulți care să poarte măști pe față. Cred că le folosesc doar cei speriați. Ca sfat, eu tot aș veni. Riscați!”, spune tânăra. Părinții i-au zis să nu mai vină în city break-ul planificat de ceva timp, dar nu s-a lăsat speriată: „Te îmbolnăvești mai ușor de gripă!”

Porumbeii cu miile au acaparat Piazza del Duomo. Turiști puțini. Puțini în comparație cu aglomerația nebună din trecut. Trei doamne din Belgia au aterizat de la aeroport direct în fața Domului. „Ne spălăm pe mâini. Sunt închise muzeele, dar zic că poate deschid mâine…”, speră femeia. La fel cum speră să se poată întoarce acasă după trei zile de vacanță italiană.

„Nu e așa cumplit. E o gripă!”, se liniștesc trei chelneri care au în grijă doar un client. Auzi peste tot asta: „e doar o gripă!” Cu sfiala cu care nu vrei să deschizi ușa unde e bau-bau. Mai mult decât prosecco-ul, acum se termină, în restaurante, mai repede, dezinfectantul. Din oră în oră sunt șterse vitrinele.

Aperitivo este obiceiul milanez cel mai iubit. Practic, pentru o sumă fixă primești o băutură și poți să te servești de la bufet cu orice vrei și oricât. După o săptămână de restricții, se revine la îndestulătorul obicei. Doar că regulile sunt clare. Nu mai au voie clienții să își pună mâncarea în farfurii. Nu pun mâna pe farfurie decât când le este pusă pe masă. Tot personalul poartă mănuși chirurgicale. Milano n-a fost niciodată mai aseptic și mai gol.

Cele mai norocoase autobuze turistice au trei oameni. Altfel, se plimbă ca niște fantome. Dar se plimbă. Milano e încăpățânat. Și își vrea turiștii înapoi.