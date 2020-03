De Iulia Marin,

Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta a trimis, de ieri, toți pacienții oncologici acasă. Informația a fost confirmată, pentru Libertatea, de către managerul spitalului, medicul Beatrice Mahler-Boca.

“Colegele mele trebuie să găsească soluțiile”

Beatrice Mahler-Boca. Foto Hepta

“Din câte știu, da, pacienții oncologici au fost externați, iar colegele mele vor oferi consultații în ambulator. Este imposibil să expunem acești bolnavi la riscul de infecție cu coronavirus. Situația din România impune să punem și noi umărul la ceea ce înseamnă epidemia cu coronavirus, iar Institutul Marius Nasta este un spital care va intra în linia a doua de tratament. Colegele mele care coordonează situația acestor compartimente trebuie să găsească și soluțiile”, a declarat Beatrice Mahler-Boca.

Reprezentanții pacienților: autoritățile îi trimit acasă fără soluții

Pe de altă parte, reprezentanții asociațiilor pentru protecția pacienților spun că oamenii sunt lăsați fără soluții și abandonați, pur și simplu, de sistemul medical.

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, a declarat pentru Libertatea că a fost deja contactat de pacienți ai Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta, iar oamenii sunt speriați și confuzi.

De la Marius Nasta m-au sunat, mi-au zis clar: managerul a dat ordin să ne externeze de la tratament. Oncologia din Institutul Marius Nasta este foarte importantă pentru pacienți, oamenii cu cancer bronhopulmonar ajung acolo, nu alți pacienți, și uitați ce se întâmplă… Eu sunt de acord să transformi, să asiguri spații de carantină, tratamente, dar nu în detrimentul altora. Oamenii s-au speriat, nu știu ce să facă, nu au soluții. Deci, întotdeauna, sistemul nostru sacrifică pe de o parte și, pe de altă parte, încearcă să repare. Sistemul uită că, în România, mor în fiecare zi 142 de pacienți din patologia oncologică. Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România:

“La Colentina nu s-a găsit nicio soluție pentru pacienți”

Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, susține că pacienții externați de la Colentina au fost, la rândul lor, trimiși acasă.

M-au sunat oamenii și ieri, și astăzi, pe mine m-au sunat mai ales de la Colentina, dar și de la alte spitale, să-mi spună că au fost externați după ce au făcut doar analize și nu au mai continuat cu nimic. Într-adevăr, este o perioadă de criză, dar trebuie să știm unde îi ducem, să avem o garanție, pentru că nu s-au găsit soluții de preluare a acestor pacienți de către alte spitale. Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților

Barbu spune că decizia autorităților de a goli spitalele și de a trimite acasă pacienții cu afecțiuni cronice nu ia în calcul particularitățile fiecărui caz.

“În momentul în care am dezafectat un spital, eu trebuie să am locuri… Ei spun că bolile cronice nu sunt o urgență, dar nu este adevărat. Sunt pacienți la care, dacă nu se intervine la timp, mor. În Colentina avem o secție de hematologie, are dotări specifice pacienților cu leucemii, care trebuie izolați. Sunt o serie întreagă de condiții care trebuie îndeplinite pentru oamenii ăștia, dar văd că autoritățile deocamdată nu spun ce facem cu oamenii ăștia, unde îi ducem”, a mai arătat Barbu.

