„Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”, a declarat Bogdan Stanoevici.

Fostul ministru a participat la o conferință de presă a Partidului Ecologist Român, în calitate de candidat al județului Mureș pentru Camera Deputaților, alături de Șerban Nicolae și Cătălin Ivan.

Stanoevici a făcut aceste declarații pentru că a fost atenționat de jurnaliști pentru faptul că nu purta mască de protecție.

