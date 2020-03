De Iulian Enache,

Datele economice îngrijorătoare pe care le-a publicat China luni arată că țara a fost afectată grav de criza coronavirus în ianuarie și februarie, arată CNN. A doua economie a lumii ca mărime nu pare că își va reveni foarte curând.



Acum, când guvernele și băncile centrale din Europa și America de Nord iau măsuri drastice în încercarea de a controla pandemia, Asia se află, încă, sub un grad ridicat de alertă, iar piețele financiare se ”topesc”, tot mai mulți experți spun că începe o contracție economică globală.



”În timp ce în urmă cu 10 zile exista o nesiguranță legitimă legată de întrebarea dacă economia globală se afla în procesul de a intra în recesiune – 10 zile mai târziu, nu mai există îndoială că este.”

David Wilcox, fost șef peste cercetare și statistici în Consiliul de guvernatori al Rezervei Federale a SUA, pentru CNN Business:

Mediu în schimbare rapidă



Ultima săptămână a adus schimbări dramatice ale vieții de zi cu zi pe măsură ce numărul de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus a sărit de 175.000, iar țările cresc nivelul agresivității măsurilor pentru a le ține sub control, introducând interdicții de circulație sau închizând spații publice.



Aceste acțiuni, care vor da, cu siguranță, un șoc economic serios, sunt luate în timp ce magnitudinea deteriorării lucrurilor în China devine tot mai clară. Prăbușirea activității a afectat fiecare sector din economia chineză în primele două luni ale anului.



Vânzările din retail au căzut cu 20,5% în ianuarie și februarie comparativ cu 2019, producția industrială a scăzut cu 13,5%, iar investițiile în active fixe s-au prăbușit cu 25%, conform Biroului Național de Statistică. Scăderea producției industriale reprezintă cea mai mare contracție din istorie.



”Ceea ce vedem este impactul acelor carantine dure în China. Condițiile pot fi diferite în alte țări, dar tot vor fi severe cu creșterea.”

Ben May, director de cercetare globală macro la Oxford Economics:

În timp ce China se chinuie să își revină, situația din Europa și Statele Unite se deteriorează rapid. Italia, acum epicentrul pandemiei, are peste 24.000 de cazuri. Spania are cel puțin 9.000, iar Statele Unite au raportat peste 4.000 de cazuri.

Și Statele Unite au probleme

Goldman Sachs a scăzut, duminică, perspectiva sa pentru Produsul Intern Brut al Statelor Unite, citând o reducere a cheltuielilor, întreruperi ale lanțului de livrare și impactul carantinelor locale. Banca de investiții crede că economia Americii va scădea cu 5% între aprilie și iunie, după o stagnare la 0% între ianuarie și martie. Creșterea economică anuală este prognozată la doar 0,4%, în scădere de la 1,2%.



”Aceste închideri și limitări și creșterea anxietății publice în legătură cu virusul vor duce, cel mai probabil, la o deteriorare profundă a activității economice în restul lunii martie și în aprilie.”

Jan Hatzius, economist-șef al Goldman Sachs, a spus clienților săi:



Economiștii ING au afirmat, duminică, faptul că se așteaptă ca economia SUA să scadă cu 8% în al doilea trimestru, la nivelul înregistrat în timpul crizei financiare din 2008. O recesiune este definită, în mod tipic, de două sau mai multe trimestre de scădere a PIB-ului, un eveniment pe care îl prezice acum Joel Prakken, economist-șef al IHS Markit, pentru cea mai mare economie a lumii în 2020.



Piețele sunt în fierbere



Între timp, condițiile financiare s-au deteriorat în ultimele zile, ceea ce îngreunează misiunea vânzătorilor și cumpărătorilor să pună un preț corect pe mărfuri sau active, pe măsură ce piețele experimentează o volatilitate extremă.

Experții se așteaptă ca acest lucru să înceapă să lovească economia reală, pe măsură ce consumatorii devin tot mai neliniștiți în legătură cu portofoliile lor care primesc lovituri puternice și pe măsură ce devine tot mai dificil pentru afaceri să împrumute bani. Acțiunile din Statele Unite au căzut cu 27% față de creșterile-record anunțate în urmă cu mai puțin de o lună.

Iar ceea ce ar putea scufunda, cu adevărat, economia globală: 19 trilioane de dolari sub formă de datorii corporative riscante.



”Cea mai îngrijorătoare evoluție din ultimul timp este faptul că acum pare mult mai ridicat riscul ca piețele financiare să devină un amplificator al diverselor dinamici negative. Acele piețe trebuie să continue să funcționeze pentru ca economia reală să nu intre în echivalentul unui stop cardiac.”

David Wilcox, acum membru al Peterson Institute for International Economics:

Băncile centrale, îngrijorate de evoluția piețelor financiare

Rezerva Federală a SUA a luat, duminică, măsuri de urgență pentru a reduce din nivelul problemelor financiare, și a redus rata dobânzii aproape de zero, anunțând că va face împrumuturile în dolari mai facile pentru băncile din lume. Luni, Rezerva Federală din New York a spus că va injecta 500 de miliarde de dolari în piețele financiare, în plus față de operațiunile programate.



Acesta este un semn despre cât de îngrijorate sunt băncile centrale în legătură cu posibilitatea ca piețele financiare să creeze probleme mult mai largi în economie. Și pe măsură ce aceste piețe continuă să scadă, creditarea rămâne inaccesibilă, iar lichiditățile sunt în continuă să se prăbușească, începe să se formeze un consens: intrăm, acum, într-o recesiune globală, și se pune doar întrebarea cât va fi de gravă.



”Șansele pentru o recesiune globală sunt aproape de 100% chiar acum.” Kevin Hassett, fostul economist-șef al administrației Trump pentru CNN:

Declarația integrală a lui Kevin Hassett pentru CNN:

