Un șofer român care livrează alimente italienilor sărăciți de criza coronavirusului: „Am întâlnit oameni care nu mai aveau ce mânca”

Alexandru Neacșu are 60 de ani și locuiește de 18 ani în Italia, împreună cu soția sa și două dintre fiicele sale. A treia fiică e în România. Pentru că este șofer, a continuat să lucreze în toată această perioadă. La fel și soția sa, care lucrează cu pacienții cu handicap grav, nedeplasabili. Cu toate că ziua lui de muncă începe în fiecare dimineață la 6 și se termină seara, a găsit energie să facă și câteva livrări în plus, în fiecare zi, celor care nu pot veni să își ia pachetele cu mâncare.

Alexandru Neacșu cară pachete cu mașina personală celor care nu pot să-și ia ajutoarele

Practic, municipalitatea Romei a decis să ofere pachete cu alimente și produse esențiale pentru familiile care nu mai au cum să se întrețină. Se oferă pachete în valoare de până la 500 de euro pentru familiile numeroase. Nu toți pot veni să le ia de la depozit.

Așa că Alexandru Neacșu, ajutat de alți oameni, care i-au donat benzina sau banii de benzină, a reușit să ducă aceste pachete celor care au nevoie. „Sunt și italieni, și români, marocani, albanezi, oricine are nevoie, îi ajutăm. Am povestit pe rețelele de socializare despre aceste servicii, și ei ne sună. Erau români care ar mai avea poate ceva ca să-și ia de mâncare, dar nu puteau ieși, stăteau mai departe de Roma”, spune românul.

Unii au rămas fără loc de muncă, alții au lucrat la negru. Am întâlnit și oameni care nu mai aveau ce mânca. Oameni care cereau ajutorul, care au copii acasă. I-am rugat pe toți să lase la o parte mândria și să nu stea să moară de foame. Alexandru Neacșu, șofer:

„Poți să te rogi și în câmp liber, dar ca să te tratezi îți trebuie spațiu”

Se ține ocupat în fiecare zi, cât să nu se gândească prea mult la situația generală care ne afectează pe toți. „Nu mi-a fost frică de coronavirus. Încerc să mă feresc cât mai mult posibil, dar dacă e să se întâmple… Eu am lipsit când s-a predat frica la școală”, glumește bărbatul.

Are opinii ferme în privința a ceea ce se întâmplă și crede că banii s-au investit prost în România. „Sunt născut român, simt românește, dar nu are cine să ne conducă. În loc să avem spitale, avem catedrale. Poți să te rogi și în câmp liber, pentru că Dumnezeu e peste tot. Dar ca să te tratezi îți trebuie spațiu. Și aici în Italia au într-adevăr spitale. Eu am fost în spitalele din Italia și sunt condiții. Acum i-au prins pe nepregătite, nu erau pregătiți pentru virusul ăsta, ca și noi. E un război pe care lumea nu îl înțelege”, a mai spus bărbatul.

Altfel, atmosfera în Roma e total schimbată față de ce știa el. Sunt polițiști peste tot care urmăresc orice mișcare, sunt mesaje permanente ca oamenii să stea în casă, e un oraș gol. Se bucură însă că numărul morților pare să scadă cu fiecare zi. Și așteaptă cu toții ziua când se vor întoarce la dulcea normalitate.