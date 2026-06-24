Corteccia a fost creat de cofetarul japonez Matteo Sanclicka, inspirat de tradiția italiană a deserturilor stratificate din ciocolată.

Cu o grosime de doar 0,03 milimetri, acest desert unic a atras rapid atenția internațională după deschiderea, în februarie 2024, a atelierului MATTE Bottega del Cioccolato din centrul comercial Azabudai Hills Garden Plaza din Tokyo,

Cu un design ce imită textura scoarței de copac, „Corteccia” este considerat o adevărată capodoperă inginerească.

Întregul proces de creare a acestui desert a durat aproximativ un an și jumătate, implicând colaborarea dintre Sanclicka și un inginer mecanic pentru dezvoltarea unui utilaj special.

Acest echipament inovator este singurul din lume capabil să preseze ciocolata într-un strat atât de fin.

Cea mai bună ciocolată este cea care se topește aproape instantaneu în gură, iar acest efect l-am urmărit cu Corteccia – Matteo Sanclicka

Crearea acestui preparat delicat necesită o precizie și o tehnologie desăvârșite, ceea ce explică de ce niciun alt producător nu a reușit să reproducă această tehnică unică până în prezent.

Modelat în forma unor crenguțe cilindrice cu aspect de scoarță, desertul oferă o experiență gustativă inedită, topindu-se aproape instantaneu pe limbă.

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