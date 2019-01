Ea a fost drogată în fiecare zi, până a devenit dependentă de cocaină, astfel că proxeneții au avut control asupra ei. Mai mult, grupul infracțional a amenințat-o pe româncă, spunându-i că îi va ucide familia dacă nu se conformează, potrivit mirror.co.uk.

În fiecare noapte, românca trebuia să facă sex cu clienții care plăteau 120 de lire sterline pe oră, bani care ajungeau la proxeneți. Ea a povestit cele întâmplate pentru Daily Star.

„Mi s-a promis un vis și am ajuns să trăiesc un coșmar. M-au încolțit și nu am mai putut să ies din asta. Viața mea în România era grea, dar nimic nu se poate compara cu ce am trăit în utimii 10 ani. A fost iad”, a povestit Helena.

În cele din urmă, femeia a fost salvată anul trecut, de un client englez care avea conexiuni în lumea interlopă. Dar mii de femei devin sexuale. Aproximativ 40% dintre femeile victime ale traficului de persoane în Marea Britanie sunt de origine română, potrivit raportului Global Sex Trade privind exploatarea sexuală organizată.

