A patra oară în România, prima dată la București

Piotr a fost deja în România de patru ori. A iubit-o mai ales pentru „drumurile nesfârșite”, pe care le explora cu plăcere cu motocicleta. Vara aceasta, și-a luat părinții cu el. „A fost prima dată când am fost în București și, de asemenea, prima dată când am închiriat o mașină acolo. Și am avut neplăceri”.

Piotr a rezervat mașină prin Booking. „Când am selectat datele, au apărut o mulțime de oferte. Am ales opțiunea de mijloc, 100 de zloți (120 de lei) și asigurarea oferită de Booking, care m-a costat aproximativ 200 de zloți (240 de lei)”, spune turistul. Își dorea să aibă liniște.

Asigurarea de 150 de euro

Au aterizat la Otopeni. Un domn amabil i-a preluat. „A vorbit despre capitală, despre armată. Foarte prietenos. Odată ajunși acolo, ne-am uitat în jurul mașinii. Era curată, dar nu ne-am concentrat asupra detaliilor. Apoi a venit momentul să semnăm contractul. Ne-a întrebat dacă vrem 150 de euro asigurare. I-am spus că o avem de la Booking”, își amintește interlocutorul.

Angajatul companiei de închirieri a subliniat că Piotr nu cumpărase asigurare de la el. „Atunci a devenit nepoliticos. A scos o listă de prețuri și mi-a arătat cât ar costa o anumită reparație. Mi-a fost puțin frică, dar am insistat că nu am nevoie de o a doua asigurare”.

Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”
Recomandări
Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”

„A devenit atât de agresiv, spunându-mi că trebuie să semnez aici pentru că, dacă nu o fac, orice daune vor fi debitate din contul meu. A fost incredibil de insistent. M-am ținut tare. Am primit cheile”, adaugă Piotr.

… și zgârietura de 400 de euro

La returnarea mașinii, angajatul companiei a „descoperit” o zgârietură minoră pe caroserie și a cerut 400 de euro pentru reparații”. Piotr susține că era o zgârietură veche, dar a fost nevoit să plătească suma cerută.

„Angajatul a ieșit în grabă și s-a dus imediat la locul unde era o mică zgârietură, invizibilă la prima vedere. A ocolit mașina, dar nu s-a uitat la nimic altceva. A spus va costa 400 de euro. I-am spus că nu a fost vina mea, dar el a replicat spunând că nu am menționat nimic când am ridicat-o”, povestește polonezul.

Piotr consideră că esre vorba de o practică frauduloasă a unor companii de închirieri auto din România:

Atrag clienții cu prețuri mici și apoi încearcă să le vândă asigurări foarte scumpe. Dacă refuzi, încearcă să obțină bani de la asigurătorul tău. Mi-a sugerat să plătesc daunele în numerar sau cu cardul. Apoi îmi voi primi garanția de 2.100 de euro. Nu aveam suma respectivă la mine sau în cont.

Scuipat și semne cu degetul mijlociu

„Am sunat la Booking, să mă asigur că asigurarea acoperă totul. Mi-au confirmat. Am semnat chitanța, dar cu o mențiune că nu sunt de acord cu întreaga situație. Am început să scriu același lucru pe factură, dar angajatul a smuls-o. Ne-am certat, dar în cele din urmă am obținut o copie pentru mine”, spune interlocutorul.

Piotr a plătit, până la urmă, „japca” de 400 de euro. Asigurătorul său îl va despăgubi.

Firma de închirieri se afla la 15 minute de aeroportul de unde plecau Piotr și părinții lui. „Ne-a dus cu mașina la aeroport. Am trântit ușa la ieșire, eram foarte supărat”, recunoaște polonezul.

Ne descărcam bagajele și i-am spus că răul făcut se întoarce întotdeauna cu putere. Și i-am spus că exact asta îi doresc. L-a scuipat pe tatăl meu, pensionar, ne-a arătat degetul mijlociu și a plecat în grabă.

Piotr nu are nicio îndoială: așa funcționează unele companii de închirieri auto din România: „Te tentează cu prețuri atractive și încearcă să impună tarife de asigurare exorbitant de mari. Dacă nu ești de acord, îți extorchează bani de la asigurător”.

Piotr intenționează să trimită documentele necesare către Booking pentru a recupera suma plătită. El speră că situația se va rezolva favorabil.

„Citiți recenziile, alegeți o companie renumită de rent-a-car”

Acest caz subliniază importanța verificării atente a companiilor de închirieri auto înainte de a face o rezervare, mai ales în străinătate: „Citirea recenziilor și alegerea unor companii de renume pot ajuta la evitarea unor astfel de experiențe neplăcute”.

Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării: SAFE nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Adio contractelor pe termen lung cu SUA
Recomandări
Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării: SAFE nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Adio contractelor pe termen lung cu SUA

Piotr regretă că nu a citit recenziile despre compania respectivă înainte de a face rezervarea. El sfătuiește alți turiști să fie precauți și să se informeze bine înainte de a închiria o mașină în străinătate.

În ciuda acestei experiențe neplăcute, Piotr spune că apreciază în continuare țara pentru și speră că „acest incident izolat” nu va descuraja alți turiști să viziteze România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Arbitra Alexandra Ogică își urmează visul de a ajunge ecuson FIFA. Soția celui supranumit „Spaima loteriei” a condus la Ploiești un meci feminin din Liga 2: „Ea când vrea să fluiere, fluieră!”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Viva.ro
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Surpriză în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată” Foto
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Avantaje.ro
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici
Tvmania.ro
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici

Alte știri

Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate
Știri România 07:47
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
Exclusiv
Știri România 07:00
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Cristina Șișcanu, criticată că s-a îmbrăcat în rochie mini: „Nu prea mai ai vârsta pentru asemenea ținută”. Răspunsul vedetei
Stiri Mondene 14 sept.
Cristina Șișcanu, criticată că s-a îmbrăcat în rochie mini: „Nu prea mai ai vârsta pentru asemenea ținută”. Răspunsul vedetei
Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Stiri Mondene 14 sept.
Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Parteneri
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: "Mă simt extraordinar"
Elle.ro
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: "Mă simt extraordinar"
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
TVMania.ro
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
ObservatorNews.ro
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Libertateapentrufemei.ro
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Parteneri
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
GSP.ro
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Elevii a două şcoli din Bucureşti învață în 3 schimburi. Ministrului Educaţiei a reacționat: „E ilegal”
KanalD.ro
Elevii a două şcoli din Bucureşti învață în 3 schimburi. Ministrului Educaţiei a reacționat: „E ilegal”

Politic

Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 14 sept.
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Politică 14 sept.
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă carieră pentru ea
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă carieră pentru ea
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice