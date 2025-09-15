A patra oară în România, prima dată la București

Piotr a fost deja în România de patru ori. A iubit-o mai ales pentru „drumurile nesfârșite”, pe care le explora cu plăcere cu motocicleta. Vara aceasta, și-a luat părinții cu el. „A fost prima dată când am fost în București și, de asemenea, prima dată când am închiriat o mașină acolo. Și am avut neplăceri”.

Piotr a rezervat mașină prin Booking. „Când am selectat datele, au apărut o mulțime de oferte. Am ales opțiunea de mijloc, 100 de zloți (120 de lei) și asigurarea oferită de Booking, care m-a costat aproximativ 200 de zloți (240 de lei)”, spune turistul. Își dorea să aibă liniște.

Asigurarea de 150 de euro

Au aterizat la Otopeni. Un domn amabil i-a preluat. „A vorbit despre capitală, despre armată. Foarte prietenos. Odată ajunși acolo, ne-am uitat în jurul mașinii. Era curată, dar nu ne-am concentrat asupra detaliilor. Apoi a venit momentul să semnăm contractul. Ne-a întrebat dacă vrem 150 de euro asigurare. I-am spus că o avem de la Booking”, își amintește interlocutorul.

Angajatul companiei de închirieri a subliniat că Piotr nu cumpărase asigurare de la el. „Atunci a devenit nepoliticos. A scos o listă de prețuri și mi-a arătat cât ar costa o anumită reparație. Mi-a fost puțin frică, dar am insistat că nu am nevoie de o a doua asigurare”.

„A devenit atât de agresiv, spunându-mi că trebuie să semnez aici pentru că, dacă nu o fac, orice daune vor fi debitate din contul meu. A fost incredibil de insistent. M-am ținut tare. Am primit cheile”, adaugă Piotr.

… și zgârietura de 400 de euro

La returnarea mașinii, angajatul companiei a „descoperit” o zgârietură minoră pe caroserie și a cerut 400 de euro pentru reparații”. Piotr susține că era o zgârietură veche, dar a fost nevoit să plătească suma cerută.

„Angajatul a ieșit în grabă și s-a dus imediat la locul unde era o mică zgârietură, invizibilă la prima vedere. A ocolit mașina, dar nu s-a uitat la nimic altceva. A spus va costa 400 de euro. I-am spus că nu a fost vina mea, dar el a replicat spunând că nu am menționat nimic când am ridicat-o”, povestește polonezul.

Piotr consideră că esre vorba de o practică frauduloasă a unor companii de închirieri auto din România:

Atrag clienții cu prețuri mici și apoi încearcă să le vândă asigurări foarte scumpe. Dacă refuzi, încearcă să obțină bani de la asigurătorul tău. Mi-a sugerat să plătesc daunele în numerar sau cu cardul. Apoi îmi voi primi garanția de 2.100 de euro. Nu aveam suma respectivă la mine sau în cont.

Scuipat și semne cu degetul mijlociu

„Am sunat la Booking, să mă asigur că asigurarea acoperă totul. Mi-au confirmat. Am semnat chitanța, dar cu o mențiune că nu sunt de acord cu întreaga situație. Am început să scriu același lucru pe factură, dar angajatul a smuls-o. Ne-am certat, dar în cele din urmă am obținut o copie pentru mine”, spune interlocutorul.

Piotr a plătit, până la urmă, „japca” de 400 de euro. Asigurătorul său îl va despăgubi.

Firma de închirieri se afla la 15 minute de aeroportul de unde plecau Piotr și părinții lui. „Ne-a dus cu mașina la aeroport. Am trântit ușa la ieșire, eram foarte supărat”, recunoaște polonezul.

Ne descărcam bagajele și i-am spus că răul făcut se întoarce întotdeauna cu putere. Și i-am spus că exact asta îi doresc. L-a scuipat pe tatăl meu, pensionar, ne-a arătat degetul mijlociu și a plecat în grabă.

Piotr nu are nicio îndoială: așa funcționează unele companii de închirieri auto din România: „Te tentează cu prețuri atractive și încearcă să impună tarife de asigurare exorbitant de mari. Dacă nu ești de acord, îți extorchează bani de la asigurător”.

Piotr intenționează să trimită documentele necesare către Booking pentru a recupera suma plătită. El speră că situația se va rezolva favorabil.

„Citiți recenziile, alegeți o companie renumită de rent-a-car”

Acest caz subliniază importanța verificării atente a companiilor de închirieri auto înainte de a face o rezervare, mai ales în străinătate: „Citirea recenziilor și alegerea unor companii de renume pot ajuta la evitarea unor astfel de experiențe neplăcute”.

Piotr regretă că nu a citit recenziile despre compania respectivă înainte de a face rezervarea. El sfătuiește alți turiști să fie precauți și să se informeze bine înainte de a închiria o mașină în străinătate.

În ciuda acestei experiențe neplăcute, Piotr spune că apreciază în continuare țara pentru și speră că „acest incident izolat” nu va descuraja alți turiști să viziteze România.

