Anvelopele nu mai sunt un detaliu minor în buget

Când o companie calculează costul unei flote, se uită de obicei la leasing, carburant sau energie, revizii, asigurări și valoarea de revânzare. Anvelopele par o cheltuială secundară, dar într-o flotă mare pot deveni rapid un cost important.

Potrivit Flote Auto, datele epyx arată că anvelopele pentru mașinile electrice de companie sunt, în medie, mai mari și mai scumpe decât cele pentru mașinile pe benzină sau diesel. Explicația este simplă. Multe electrice sunt mai grele din cauza bateriei, au cuplu instant și vin din fabrică pe jante mai mari. Toate aceste lucruri pun presiune pe anvelope.

Electricul poate economisi la service, dar pierde la anvelope

Un argument folosit des pentru mașinile electrice este că au mai puține piese în mișcare și pot avea costuri mai mici de întreținere. Este adevărat în multe cazuri, dar nu înseamnă că toate costurile dispar.

Anvelopele sunt exact zona unde calculul se poate complica. O mașină electrică poate fi mai ieftină la energie și la unele operațiuni de service, dar poate avea anvelope mai scumpe și înlocuiri mai frecvente.

Pentru un șofer privat, diferența poate fi suportabilă. Pentru o firmă cu 50, 100 sau 500 de mașini, fiecare set de anvelope în plus se transformă într-o sumă importantă.

Problema nu este doar prețul pe bucată

Greșeala ar fi să compari doar prețul unei anvelope. Pentru flote, calculul corect este costul pe kilometru.

Dacă o anvelopă este mai scumpă, dar ține mai mult și reduce consumul, poate fi mai avantajoasă. Dacă este ieftină, dar se uzează repede, produce zgomot, crește consumul sau duce mașina mai des în service, economia dispare.

Aici este miza pentru managerii de flote. Nu trebuie să cumpere automat cea mai ieftină anvelopă, ci să aleagă varianta care costă cel mai puțin pe întreaga perioadă de utilizare.

Ce pot face companiile

Primul pas este bugetarea realistă. Dacă o firmă trece la electrice și păstrează aceleași estimări de anvelope ca la mașinile pe benzină sau diesel, poate subestima costurile.

Al doilea pas este monitorizarea: presiune corectă, rotație, geometrie, verificarea uzurii și stilul de condus. La electrice, accelerațiile puternice și greutatea mare pot uza mai repede anvelopele dacă mașina este condusă agresiv.

Al treilea pas este alegerea corectă a anvelopelor. Modelele dezvoltate pentru electrice sunt, de regulă, mai scumpe, dar pot fi mai potrivite pentru greutate, cuplu, zgomot și rezistență la rulare.

Ce înseamnă pentru România

Pentru firmele din România, concluzia este simplă: electrificarea flotelor nu trebuie calculată doar la energia consumată și la costul de achiziție. Trebuie incluse și anvelopele.

Pe măsură ce flotele vor avea mai multe electrice și SUV-uri grele, costurile cu anvelopele pot deveni mai vizibile. Iar pentru firmele care rulează mulți kilometri, diferența se va simți direct în buget.

Pentru mai multe detalii despre datele epyx și motivele pentru care companiile cu flote ar trebui să se pregătească pentru costuri mai mari la anvelopele de înlocuire, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.