Anvelopele nu mai sunt un detaliu minor în buget

Când o companie calculează costul unei flote, se uită de obicei la leasing, carburant sau energie, revizii, asigurări și valoarea de revânzare. Anvelopele par o cheltuială secundară, dar într-o flotă mare pot deveni rapid un cost important.

Potrivit Flote Auto, datele epyx arată că anvelopele pentru mașinile electrice de companie sunt, în medie, mai mari și mai scumpe decât cele pentru mașinile pe benzină sau diesel. Explicația este simplă. Multe electrice sunt mai grele din cauza bateriei, au cuplu instant și vin din fabrică pe jante mai mari. Toate aceste lucruri pun presiune pe anvelope.

Electricul poate economisi la service, dar pierde la anvelope

Un argument folosit des pentru mașinile electrice este că au mai puține piese în mișcare și pot avea costuri mai mici de întreținere. Este adevărat în multe cazuri, dar nu înseamnă că toate costurile dispar.

Anvelopele sunt exact zona unde calculul se poate complica. O mașină electrică poate fi mai ieftină la energie și la unele operațiuni de service, dar poate avea anvelope mai scumpe și înlocuiri mai frecvente.

Pentru un șofer privat, diferența poate fi suportabilă. Pentru o firmă cu 50, 100 sau 500 de mașini, fiecare set de anvelope în plus se transformă într-o sumă importantă.

Problema nu este doar prețul pe bucată

Greșeala ar fi să compari doar prețul unei anvelope. Pentru flote, calculul corect este costul pe kilometru.

Dacă o anvelopă este mai scumpă, dar ține mai mult și reduce consumul, poate fi mai avantajoasă. Dacă este ieftină, dar se uzează repede, produce zgomot, crește consumul sau duce mașina mai des în service, economia dispare.

Aici este miza pentru managerii de flote. Nu trebuie să cumpere automat cea mai ieftină anvelopă, ci să aleagă varianta care costă cel mai puțin pe întreaga perioadă de utilizare.

Ce pot face companiile

Primul pas este bugetarea realistă. Dacă o firmă trece la electrice și păstrează aceleași estimări de anvelope ca la mașinile pe benzină sau diesel, poate subestima costurile.

Al doilea pas este monitorizarea: presiune corectă, rotație, geometrie, verificarea uzurii și stilul de condus. La electrice, accelerațiile puternice și greutatea mare pot uza mai repede anvelopele dacă mașina este condusă agresiv.

Al treilea pas este alegerea corectă a anvelopelor. Modelele dezvoltate pentru electrice sunt, de regulă, mai scumpe, dar pot fi mai potrivite pentru greutate, cuplu, zgomot și rezistență la rulare.

Ce înseamnă pentru România

Pentru firmele din România, concluzia este simplă: electrificarea flotelor nu trebuie calculată doar la energia consumată și la costul de achiziție. Trebuie incluse și anvelopele.

Pe măsură ce flotele vor avea mai multe electrice și SUV-uri grele, costurile cu anvelopele pot deveni mai vizibile. Iar pentru firmele care rulează mulți kilometri, diferența se va simți direct în buget.

Pentru mai multe detalii despre datele epyx și motivele pentru care companiile cu flote ar trebui să se pregătească pentru costuri mai mari la anvelopele de înlocuire, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Detaliul din vila Andrei și a lui Cătălin Măruță care atrage imediat toate privirile. Cum arată casa de aproximativ un milion de euro din Băneasa
Tvmania.ro
Detaliul din vila Andrei și a lui Cătălin Măruță care atrage imediat toate privirile. Cum arată casa de aproximativ un milion de euro din Băneasa

Știri România

De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 17 iul.
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Parteneri
Asul din mâneca dascălilor după ce CCR a respins creșterea cuantumului plății cu ora: „Corectarea măsurilor de austeritate nu mai poate fi amânată”
Adevarul.ro
Asul din mâneca dascălilor după ce CCR a respins creșterea cuantumului plății cu ora: „Corectarea măsurilor de austeritate nu mai poate fi amânată”
Marcel Pușcaș, uimit de ce a văzut în FCSB – FC Argeș 2-0: „De la sublim la aproape ridicol”
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, uimit de ce a văzut în FCSB – FC Argeș 2-0: „De la sublim la aproape ridicol”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini cu Inna la Nibiru. Artista s-a deghizat și s-a distrat în mijlocul mulțimii. „Ei habar nu aveau”
Stiri Mondene 09:23
Imagini cu Inna la Nibiru. Artista s-a deghizat și s-a distrat în mijlocul mulțimii. „Ei habar nu aveau”
Mirela Vaida, detalii din culisele emisiunii lui Nea Mărin: „M-am întors zgâriată toată. Praful s-a ales de gene și extensii”
Stiri Mondene 17 iul.
Mirela Vaida, detalii din culisele emisiunii lui Nea Mărin: „M-am întors zgâriată toată. Praful s-a ales de gene și extensii”
Parteneri
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
TVMania.ro
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
Bugetarii care au acaparat complet o clădire a statului. Și-au amenajat apartamente, dressing și o cofetărie
ObservatorNews.ro
Bugetarii care au acaparat complet o clădire a statului. Și-au amenajat apartamente, dressing și o cofetărie
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Mediafax.ro
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Surpriză în finala „Mireasa”! Cuplul care a pus mâna pe premiul de 40.000 de euro
Redactia.ro
Surpriză în finala „Mireasa”! Cuplul care a pus mâna pe premiul de 40.000 de euro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Nicușor Dan îi atacă pe politicienii care vor alegeri anticipate: „Un semn de imaturitate politică”
Politică 17 iul.
Nicușor Dan îi atacă pe politicienii care vor alegeri anticipate: „Un semn de imaturitate politică”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez, cel mai mare susținător al Argentinei în semifinala cu Anglia. Imagini emoționante
Fanatik.ro
Fiul de doar 7 luni al lui Julian Alvarez, cel mai mare susținător al Argentinei în semifinala cu Anglia. Imagini emoționante
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului