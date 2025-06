Șomajul este în creștere la nivel național

Cu toate acestea, nici marile întreprinderi din Turcia nu o duc mai bine. Potrivit Camerei de Industrie din Istanbul, aproape o treime din cele mai mari 500 de grupuri din țară au înregistrat pierderi operaționale anul trecut. Șomajul este în creștere la nivel național.

Falimentele sunt în creștere. Companiile au avertizat asupra creșterii dificultăților în toate sectoarele. Chiar și unii dintre profesioniștii din domeniul sănătății mintale din țară și-au pierdut speranța.

„S-ar putea să emigrez”, spune Gülsüme Oğuz, psiholog clinician. „Clienții mei obișnuiți, angajați cu funcții administrative, nu mai pot plăti ședințele regulate, iar eu nu-mi pot permite chiria.”

Concluzia este evidentă: economia Turciei, care odată era considerată capabilă să repete succesul transformării Coreei de Sud, se află într-un impas.

Motivul imediat este un program de stabilizare pus în aplicare în urmă cu aproape doi ani de ministrul de finanțe Mehmet Şimşek, un fost bancher al Merrill Lynch.

Misiunea sa a fost de a scoate economia Turciei, în valoare de 1,3 trilioane de dolari, de la marginea hiperinflației și a unei crize a balanței de plăți, provocate în mare parte de politicile de creștere a ratei dobânzii extrem de scăzute, favorizate anterior de președintele Recep Tayyip Erdoğan.

Recomandări Tamila Andreea Cristescu, fiica lui Radu Cristescu de la PSD, rechemată de Oana Țoiu de la Consulatul din New York și dată afară din MAE. Ce salariu avea

Impact negativ asupra popularității lui Recep Tayyip Erdoğan

În februarie, noua abordare părea să funcționeze. Chiar și Erdoğan părea să fie pe deplin angajat în planul ortodox care combina rate ale dobânzii extrem de ridicate și cheltuieli publice mai stricte, în ciuda impactului negativ asupra popularității sale.

Inflația se redusese aproape la jumătate, de la 75% în urmă cu un an la 40%. Deși încă la un nivel incomod de ridicat, această scădere a permis băncii centrale să înceapă reducerea ratelor dobânzilor.

La sentimentul că vremurile se îmbunătățesc se adăuga și prestigiul internațional crescând al lui Erdoğan. Acesta era flatat de președintele american Donald Trump și curtat de Europa pentru puterea militară a Turciei, care include a doua armată ca mărime din NATO, considerată un bastion împotriva revanșismului rus și a instabilității din Orientul Mijlociu.

Dar apoi a intervenit politica internă. Pe 19 martie, arestarea pentru corupție a celui mai mare rival politic al lui Erdoğan, primarul Istanbulului și candidat la președinție din partea opoziției, Ekrem İmamoğlu, a declanșat proteste de stradă în masă și o panică financiară care a obligat banca centrală să majoreze din nou ratele dobânzilor și să epuizeze rezervele valutare pentru a stabiliza moneda.

Recomandări Regimul din Iran, aproape de colaps. „Acestea sunt ultimele suflări ale unui muribund”, spune un analist american de top

Țara se confruntă acum cu consecințele amare ale acelui episod. Companiile străine și-au reconsiderat planurile de investiții. Investitorii de portofoliu s-au îndreptat spre ieșire.

Măsurile dure necesare pentru stabilizarea piețelor și menținerea inflației la un nivel scăzut – ratele dobânzilor la creditele comerciale au crescut la un nivel record de 60% – au întârziat redresarea economică, prelungind criza costului vieții în Turcia.

Erdoğan ar pierde cu ușurință în fața lui İmamoğlu dacă alegerile ar avea loc mâine

Războiul de 12 zile al Israelului împotriva Iranului, care a stârnit temeri privind un aflux masiv de refugiați din țara vecină a Turciei, a fost doar cea mai recentă dovadă a fragilității regiunii.

Recesiunea economică din Turcia a erodat popularitatea lui Erdoğan, punând în pericol planurile sale de a rămâne la putere, aspirațiile sale geopolitice pentru țară și negocierile de pace în curs cu militanții kurzi, aflați în război cu statul turc de peste 40 de ani.

Potrivit majorității sondajelor, Erdoğan ar pierde cu ușurință în fața lui İmamoğlu dacă alegerile – programate în prezent pentru 2028 – ar avea loc mâine.

Între timp, perioada economică dificilă a dat naștere la zvonuri periodice că Erdoğan ar putea renunța la programul de reforme și chiar să-i demită pe Şimşek și pe noul guvernator al băncii centrale, Fatih Karahan, fost economist al Rezervei Federale din New York. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, piețele turcești ar intra în colaps, spun economiștii.

Recomandări Cum au sabotat comuniștii elicopterul IAR 330, pe care-l voiau asamblat integral în România. Contract de 100 de milioane de dolari în Peru, pierdut pe recomandări de la partid

„Mulți oameni nu consideră că politica internă turcă este foarte interesantă. Practic, ei cred că Erdoğan va câștiga întotdeauna, opoziția va pierde și între timp se vor întâmpla multe lucruri complicate”, spune Selim Koru, analist la think-tank-ul Tepav din Ankara și autor al cărții New Turkey and the Far Right. „Dar dacă aceasta este abordarea ta, la un moment dat vei fi luat prin surprindere.

În septembrie 2023, Erdoğan a anunțat renunțarea guvernului său la politicile neortodoxe în care crezuse mult timp. Președintele puternic în vârstă de 71 de ani, care anterior numise ratele dobânzilor „mama și tatăl răului”, a anunțat țara că „cu ajutorul unei politici monetare stricte, vom readuce inflația la o singură cifră”.

A fost o trecere târzie la ortodoxie din partea lui Erdoğan, un musulman pios ale cărui convingeri economice se bazează pe anii 1970, când Turcia era o economie închisă.

Atunci, mulți credeau că cea mai bună modalitate de a combate inflația era creșterea ofertei de bunuri prin stimularea investițiilor prin credite ieftine.

Bazele unei crize economice

Timp de mulți ani, Erdoğanomics a funcționat pe această premisă. Ratele reale ale dobânzii, care scad inflația din ratele dobânzilor de politică monetară ale băncii centrale, au fost negative în 13 din cei 22 de ani de când Erdoğan este la putere, potrivit cercetărilor FT.

Acest lucru a contribuit la stimularea creșterii economice, la creșterea veniturilor și la susținerea unui boom în sectorul construcțiilor. De asemenea, a pus bazele unei crize economice.

Până la sfârșitul anului 2022, ratele reale au scăzut la minus 75%. Până la jumătatea anului 2023, alimentată de cheltuielile publice ridicate în urma unui cutremur devastator și de cheltuielile fiscale excesive dinaintea alegerilor, economia era în supraîncălzire. Inflația era de 60%, lira era în cădere liberă, iar Turcia avea un deficit de cont curent echivalent cu aproape 6% din PIB, dar avea rezerve nete negative de aproximativ minus 60 de miliarde de dolari.

La aceste probleme s-a adăugat o capcană monetară uriașă: aproximativ 140 de miliarde de dolari în depozite în lire turcești care erau garantate de guvern ori de câte ori lira se deprecia.

Schema, denumită KKM, trebuia să susțină moneda, dar a generat și o datorie contingentă uriașă, care s-a ridicat la 100 de miliarde de dolari, aproximativ 10% din PIB, în 2023.

Rezolvarea crizei părea o „misiune imposibilă” din punct de vedere financiar, așa cum au descris provocarea reformatorii economici turci.

Cu toate acestea, în luna martie a acestui an, ce era mai rău părea să fi trecut. Ratele ridicate ale dobânzilor au redus cererea internă, contribuind la reducerea deficitului de cont curent și la scăderea inflației sub 40%.

Intrările de valută forte au reconstituit rezervele nete ale băncii centrale la peste 50 de miliarde de dolari. Depozitele KKM s-au redus la o fracțiune din valoarea inițială.

„Este un mic miracol că Simsek a reușit să achite schema KKM și să acumuleze rezerve în același timp”, spune Tim Ash, un observator de lungă durată al Turciei și strateg senior la BlueBay Asset Management, cu sediul în Marea Britanie.

Erdoğan folosește un sistem judiciar politizat pentru a-și consolida puterea

Apoi a venit ruptura politico-economică din 19 martie, odată cu arestarea lui İmamoğlu și a zeci de alți membri ai opoziției.

Pentru critici, acest lucru a confirmat cele mai grave temeri că Erdoğan folosește un sistem judiciar politizat pentru a-și consolida puterea, la fel cum au făcut Vladimir Putin în Rusia și Alexander Lukașenko în Belarus.

Guvernul insistă că instanțele din țară sunt independente, dar sondajele arată că majoritatea turcilor consideră că arestările sunt nejustificate.

Represiunea face „parte din schimbarea continuă și profund înrădăcinată a Turciei către autoritarism și… [eforturile lui Erdoğan] de a-și asigura puterea personală pe termen nelimitat”, afirmă Wolfango Piccoli, copreședinte al Teneo, o firmă globală de consultanță cu sediul în New York.

De asemenea, aceasta a adus costuri economice severe. Pentru a calma piețele, banca centrală a cheltuit aproximativ 50 de miliarde de dolari, reducând în mare parte între 19 martie și 11 aprilie, pentru a apăra lira. Pentru a combate inflația, a majorat din nou ratele dobânzilor, întârziind astfel redresarea și adâncind încetinirea economică.

Potrivit site-urilor web care monitorizează falimentele, aproape o mie de companii naționale au depus cerere de faliment în primele cinci luni ale anului, aproape dublu față de rata de anul trecut.

Ratele reale ale dobânzilor sunt extrem de ridicate, de 20%

GlobalSourcePartners, o firmă de consultanță, subliniază că aceasta este doar o fracțiune din cele peste 2 milioane de companii înregistrate în Turcia.

Chiar și așa, se poate întâmpla ceva și mai rău în curând, având în vedere că ratele reale ale dobânzilor sunt extrem de ridicate, de 20%, și că până la o cincime din companiile turce se află într-o stare de „zombie”, necesitând ajutoare fiscale, credite ieftine sau alte forme de ajutor financiar pentru a supraviețui, potrivit unui studiu al FMI din 2023.

„Nu presupuneți că acest proces de dezinflație va fi fără costuri”, a declarat Osman Cevdet Akçay, viceguvernator al băncii centrale, la o conferință în luna mai.

„Ar putea fi un cost redus, sau ar putea fi foarte costisitor. Nu știm.” Aprecierea reală a cursului de schimb, alimentată de inflația care depășește rata de depreciere a lirei, nu a făcut decât să agraveze situația. Vizitatorii din Istanbul sunt adesea șocați de cât de scump este, prețurile la restaurante și alte servicii fiind similare cu cele din Paris, Londra sau New York.

Politica valutară puternică a afectat în special exportatorii, mai ales din sectorul textil, care angajează aproape 1 milion de lucrători și reprezintă 10% din exporturile anuale ale Turciei, în valoare de 360 de miliarde de dolari.

Turcia nu mai este „potrivită pentru producția textilă cu costuri reduse”, a avertizat luna trecută Ahmet Fikret Kileci, șeful federației exportatorilor turci din sectorul textil, adăugând într-un interviu acordat unui ziar că țări din UE, precum Bulgaria și Polonia, au acum costuri cu forța de muncă mai mici decât Turcia.

Între timp, represiunea politică a afectat moralul populației. Chiar înainte de arestarea lui İmamoğlu, doi directori de vârf ai TÜSİAD, cea mai mare asociație de afaceri din Turcia, au fost arestați pentru „diseminarea publică de informații false” după ce au criticat politicile economice ale guvernului.

„Putem trăi cu o inflație ridicată, dar cel mai mare factor care ne descurajează să investim este lipsa statului de drept”, spune un alt director de companie, care a refuzat să-și dezvăluie numele din teama de represalii. „Dacă nu ești total aliniat cu guvernul, te pot urmări”.

O perspectivă economică sumbră

Unele companii străine își reconsideră, de asemenea, planurile de investiții. Paradoxal, spun unii, acest lucru se datorează tocmai libertății geopolitice acordate lui Erdoğan de guvernele occidentale. În ciuda regresului democratic, niciunul nu a emis critici publice.

„Turcia s-a transformat într-un partener indispensabil în chestiuni de securitate regională”, afirmă Jay Truesdale, director executiv al TD International, o firmă de consultanță cu sediul la Washington.

„Însă întrebarea pe care și-o pun acum companiile străine este: dacă economia Turciei va înregistra o deteriorare dramatică – în caz extrem, de exemplu, ducând la controlul capitalului sau la creșteri salariale obligatorii – vor avea alte guverne vreo pârghie pentru a lupta în numele investitorilor?”

Toate acestea conturează o perspectivă economică sumbră. Potrivit unui sondaj recent, 45% dintre alegătorii care susțin Partidul Justiției și Dezvoltării al lui Erdoğan consideră că economia este „proastă” sau „foarte proastă”, în timp ce peste jumătate dintre respondenții turci cred că economia se înrăutățește.

„Erdoğan a fost foarte răbdător cu programul de reforme până acum. Dar să le spună în continuare membrilor echipei sale: «Mențineți ratele ridicate! Nu-mi place să văd că pierde sprijinul popular!”, spune Roger Kelly, fost economist-șef pentru Turcia la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care scrie o carte despre Erdoğanomics. „El se află pe o linie foarte subțire între menținerea piețelor și satisfacerea susținătorilor săi.”

Erdoğan ar putea renunța la reforme pentru a reduce din nou ratele dobânzilor

În cel mai rău caz, Erdoğan ar putea renunța la reforme pentru a reduce din nou ratele dobânzilor – chiar și concediindu-și echipa economică, după ce a înlocuit deja patru guvernatori ai băncii centrale în ultimii cinci ani și trei miniștri de finanțe.

Acest lucru, la rândul său, ar putea determina economisitorii turci să se grăbească să vândă lira și să cumpere dolari, precipitănd o criză valutară care ar putea readuce programul de stabilizare la punctul de plecare.

Cu aproximativ 40% din depozitele turcești deținute în prezent în dolari, un minim al ultimilor aproape 10 ani, acesta este un risc real care trebuie monitorizat, au avertizat economiștii.

În multe privințe, experiența Turciei sub Erdoğan oglindește cea a altor mari economii emergente din acest secol, precum Brazilia.

Ambele țări au avut lideri carismatici, a căror popularitate provenea în parte dintr-un boom al construcțiilor alimentat de credit, care a îmbunătățit soarta celor săraci și a redus inegalitățile, dar care și-a epuizat acum resursele.

La fel ca Brazilia – „țara viitorului, și va fi întotdeauna”, după cum se spune că ar fi afirmat Charles de Gaulle – Turcia se bucură de o poziție strategică de invidiat. Are o bază industrială diversificată, bănci bine capitalizate și un sector antreprenorial dinamic.

Are o pondere ridicată a serviciilor în exporturi, în special turismul, ceea ce înseamnă că ar putea fi mai puțin afectată de un război tarifar global.

Şimşek a declarat că perspectiva unor negocieri de pace reușite cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) ar putea, de asemenea, să elibereze statul turc de un conflict care, potrivit lui, a costat țara aproximativ 1,8 trilioane de dolari, inclusiv în oportunități pierdute și câștiguri economice.

Lucrările de reconstrucție din Siria reprezintă o altă perspectivă profitabilă pe care o au în vedere companiile turce de construcții.

Populația relativ tânără a Turciei ar trebui să fie, de asemenea, un avantaj pentru creșterea viitoare. Însă, pentru a realiza pe deplin această viziune, este necesar să se depășească actuala stabilizare macroeconomică și să se întreprindă reforme structurale dificile, spun economiștii.

Riscurile politice și economice cu care se confruntă Erdoğan sunt în creștere

Anul trecut, de exemplu, Turcia a atras investiții străine echivalente cu doar 1 % din PIB, potrivit Băncii Mondiale, o fracțiune din cea realizată de țări comparabile cu venituri medii, precum Bulgaria, România, Kazahstan, Mexic sau Chile.

O modalitate de a atrage mai multe investiții, spun liderii de afaceri, este îmbunătățirea statului de drept într-o țară care, anul trecut, potrivit World Justice Project, s-a clasat pe locul 117 din 142 de țări, între Rusia și Nigeria. În schimb, Turcia a mers în direcția opusă: în ultimul deceniu, a coborât cu 37 de locuri.

Între timp, riscurile politice și economice cu care se confruntă Erdoğan sunt în creștere. Perioada economică dificilă din țară complică și mai mult alianțele politice deja fragile de care Erdoğan are nevoie dacă va candida, așa cum se așteaptă mulți, pentru un al treilea mandat prezidențial, peste cele două mandate permise în prezent de constituție.

El încearcă să mențină negocierile de pace cu PKK, dar acestea au fost subminate de represiunea împotriva opoziției, care a semănat neîncredere în rândul potențialilor alegători kurzi de care ar avea nevoie pentru a fi reales.

Opoziția continuă să organizeze cu succes mitinguri de masă în toată țara, în timp ce tinerii alegători sunt din ce în ce mai dezamăgiți de guvern.

Analistii spun că, împreună cu scăderea popularității guvernului în sondaje, acest lucru face foarte probabilă o nouă perioadă de volatilitate a piețelor în acest an.

Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât statu quo-ul economic pe care Erdoğan l-a menținut mult timp nu mai este valabil, iar guvernul său nu mai poate recurge la politicile pe care le-a folosit anterior pentru a stimula sprijinul popular.

„În trecut, guvernul putea stimula creșterea creditării, impulsiona boom-ul construcțiilor și încuraja consumul”, spune Kelly, fost economist al BERD. „Dar acest model este acum epuizat. Modelul turc bazat pe creditare nu mai funcționează.”