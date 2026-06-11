Covorul leagă coastele Africii de Vest de cele ale Mării Caraibilor și ale Americii Centrale

De mai mulți ani, observațiile din satelit arată o concentrație foarte mare de sargase în Oceanul Atlantic, relatează publicația franceză France Info.

„Marea Centură de Sargase” este formată din milioane de tone de alge brune care plutesc pe o distanță de mii de kilometri. Acestea creează un „covor” continuu, legând coastele Africii de Vest de cele ale Mării Caraibilor și ale Americii Centrale.

În prezent, oamenii de știință încearcă să înțeleagă cauzele exacte ale acestui fenomen și motivele intensificării sale. Printre factorii principali se numără aportul de nutrienți din fluviile mari, cum ar fi Amazonul, activitățile umane și creșterea temperaturii apelor oceanice. Aceste condiții favorizează atât înmulțirea algelor, cât și răspândirea lor pe distanțe considerabile.

Volumul tot mai mare de sargase reprezintă o provocare

În insula Guadelupa, sargasele nu sunt o noutate, însă volumul lor tot mai mare reprezintă o provocare. Curenții marini și condițiile meteorologice contribuie la acumularea masivă a algelor pe țărmuri, unde acestea încep să se descompună rapid.

Procesul de descompunere generează gaze precum hidrogenul sulfurat (H₂S) și amoniacul (NH₃), responsabile de mirosurile neplăcute și potențial dăunătoare sănătății umane.

Avertismentul făcut de autoritățile sanitare

Autoritățile sanitare avertizează că expunerea prelungită la aceste gaze poate cauza iritații ale ochilor și căilor respiratorii, dureri de cap sau greață, în special în cazul persoanelor sensibile.

Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate, mai ales pentru categoriile vulnerabile.

Aceste alge sunt acum monitorizate continuu prin satelit. Dincolo de impactul asupra plajelor din Caraibe, acest fenomen este considerat și un indicator al schimbărilor care au loc în Oceanul Atlantic.

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