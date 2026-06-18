Petre Claudiu Lețu din Popești-Leordeni, Ilfov, trece, poate, prin cea mai grea perioadă a vieții sale. Coxartroza bilaterală cu care a fost diagnosticat i-a schimbat brutal existența ultimilor ani, motiv pentru care bărbatul în vârstă de 46 de ani a ajuns în situația de a se deplasa doar însoțit și doar cu ajutorul bastonului. Fiecare zi scursă care îl ține departe de operația salvatoare îl aduce mai aproape de momentul în care ar putea deveni infirm, dependent de căruciorul rulant. Pentru a scăpa de acest coșmar, Petre are nevoie de 10.000 de euro, bani care ar acoperi costurile intervenției chirurgicale, dar și ale investigațiilor și tratamentelor ante- și postoperatorii.

Petre, chinuit de durerile provocate de coxartroză

Când, în urmă cu aproximativ doi ani, au început să-l doară genunchii, Petre – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – și-a zis că au început să-l cam lase puterile din cauza efortului depus la serviciu, în Germania, unde lucrase ca îngrijitor la persoane în vârstă. Nici când durerile i-au cuprins și spatele, iar mersul a devenit un chin, bărbatul nu s-a gândit vreo clipă că ar putea suferi de vreo boală care îl „macină” pe interior.

Chinuit de dureri din ce în ce mai mari, Petre a urmat calea doctorilor pentru a afla ce i se întâmplă. Aproape doi ani a făcut tot felul de investigații, a urmat diete care să-l ajute să slăbească și s-a lăsat pe mâna terapeuților în ședințe de masaj. La începutul anului trecut, bărbatul a primit verdictul: coxartroză bilaterală, o afecțiune degenerativă cronică – artroza șoldului -, în care cartilajul care protejează oasele ambelor articulații coxofemurale se uzează treptat.

„Nu mă văd trăind restul zilelor într-un scaun cu rotile”

„Am încercat tot ce e omenește posibil în acești doi ani de când au început durerile. Tratamente ce au urmat investigațiilor computerizate, masaje medicale asistate de profesioniști. Chiar soția mea este fizioterapeut. Am încercat să scap de nenorocirea asta până și cu leacuri aduse din Filipine, de la socrii mei. Nimic nu m-a ajutat… Aș fi continuat pentru că speranța că mă voi face bine nu a pierit, dar nu am mai avut posibilitatea să mă tratez la stat, în baza asigurării medicale.

Pentru că, de când am ajuns în această situație, nu am putut să mai muncesc și m-am tratat din postura de coasigurat al soției. După eliminarea acestei posibilități, nu mi-am mai permis să merg la medici și boala s-a agravat. Acum, singura cale de a scăpa de boală este operația (n.r. – artoplastia). Adică să mi se pună proteze la ambele șolduri. Dacă nu mă operez la timp, medicii mi-au spus că pot să ajung în căruțul cu rotile. E groaznic, nu mă văd trăind restul zilelor într-un căruț cu rotile”, ne-a spus Petre Claudiu Lețu, bărbatul suferind.

Pentru Petre, 10.000 de euro ar putea însemna sfârșitul calvarului

Însă, pentru a ajunge pe masa de operație, pentru a primi cele două proteze pentru șoldurile atacate de coxartroză, Petre are nevoie de 10.000 de euro. Suma ar acoperi, estimativ, nu doar costurile intervenției chirurgicale, ci și cele ale investigațiilor și tratamentelor ce trebuie făcute înainte și după operație.

„Vă implor, ajutați-mă cu cât puteți pentru a reuși să ajung la această operație. Intervenția chirurgicală este singura șansă care mi-a mai rămas. Altfel, voi rămâne infirm pe viață! În plus, o asigurare medicală, care costă 2.460 de lei și acoperă un an, m-ar ajuta să reiau investigațiile în sistemul medical de stat și poate chiar să mă operez într-un spital de stat. Mulțumesc tuturor celor care îmi pot fi aproape!”, este apelul disperat pe care Petre îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

Cei care doresc să îl ajute pe Petre o pot face accesând butoanele de donație de mai jos sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – RON





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