De Theodor Istrate,

Un absolvent de fizică atomică a ajuns unul dintre cei mai apreciați patiseri și cofetari din România. Dovadă, numeroasele medalii și trofee câștigate în ultimii ani la Concursul Internațional de profil Gastropan.

Ada Elena Cazacu

Acum, munca Adei Elena Cazacu este apreciată și pe plan mondial, odată cu intrarea, în această lună, în World Record Academy, a “celui mai mare cozonac din lume, după rețeta bunicilor din Moldova”. Delicatesa cu nucă are 15 kilograme și ajunge pentru 150 de persoane. Pentru gustul deosebit, produsul a fost premiat, în 2015, cu medalia de aur la Gastropan, unde în competiție mai intraseră alți peste 30 de cozonaci din întreaga țară.

”Secretul? Folosim cele mai bune ingrediente”

“De atunci, an de an, am îmbunătățit rețeta. Însă cel mai important în produsele de patiserie și cofetărie este să folosești cele mai bune ingrediente. Și noi asta facem, nu folosim ca materii prime produse cu dublu standard. De aceea, laptele îl aducem din Franța, la fel ca untul, cacaoa, smântâna și făina, deși acestea sunt și pe piața din România. Ouăle le luăm direct din ferme, iar miezul de nucă, de la țărani, producătorii noștri autohtoni. Toate acestea dau gustul natural al cozonacului, același ca pe vremea bunicilor. De fapt, acesta este și secretul cozonacului nostru: ingredientele și utilajele performante în care îl facem, precum și modul de coacere”.

Recomandări Atacul de la Perla a șocat România! Fata casierei ucise a primit acum o lovitură cruntă. Detalii înfiorătoare

Parte din trofeele obținute

Cozonacul intrat în Cartea Recordurilor are și un design aparte, fiind decorat cu frunze de stejar din aluat acoperit cu zahăr verde și cireșe confiate. Toate acestea pentru a da produsului aerul de Crăciun.

Costă 1.200-1.500 de lei bucata

Cozonacii făcuți de Ada Elena Cazacu sunt foarte căutați peste hotare, în special în perioada sărbătorilor de Crăciun și de Paști. Prețurile nu-i sperie pe cei care fac comenzi, chiar dacă unul de trei kilograme poate ajunge și la 150 de lei. În schimb, cozonacul de Cartea Recordurilor, care se face doar la comandă specială, poate ajunge și la 1.500 de lei bucata, în funcție de compoziție.

De la cele mai bune torturi la cel mai mare ou de Paște

Bârlădeanca Ada Elena Cazacu a încercat să performeze în toate domeniile în care a activat. De la activitatea de radio pe care o făcea în urmă cu mulți ani, a trecut la cea de designer vestimentar, apoi a fost grafician de cărți pentru copii. În 2010, a deschis o covrigărie, iar anul trecut a primit premiul pentru întreaga activitate în domeniul patiseriei și cofetăriei.

Ada Cazacu se poate mândri și cu cel mare ou de ciocolată făcut vreodată în România. Cu o înălțime de un metru și o greutate de peste 10 kilograme, oul este decorat în stil Faberge.

GSP.RO După ce Gică Popescu și-a închis ditamai afacerea, soția lui ia măsuri! Ce a făcut Luminița

HOROSCOP Horoscop 20 decembrie 2019. Taurii vor avea ocazia de a ieși în evidență