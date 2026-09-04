Misterul unuia dintre cele mai faimoase parcuri din lume, unde oamenii dispar pe capete din 1909 încoace

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Parcul Național Yosemite, situat în California, SUA, este recunoscut pentru un fenomen derutant: disparițiile inexplicabile. Din 1909 și până în prezent, zeci de oameni au dispărut fără urmă pe cărările marcate ale parcului, iar multe dintre cazuri rămân neelucidate.

Până în 2017, cel puțin 30 de persoane au fost raportate dispărute pe acest vast teritoriu de 3.000 de kilometri pătrați, faimos pentru traseele sale montane și cascadele impunătoare.

Primul caz documentat datează din 1909, când FP Shepard, un meșteșugar din San Francisco, a dispărut în timpul unei drumeții pe vârful Sentinel.

El pornise cu un grup, dar vremea rea ​​i-a forțat pe tovarășii să se întoarcă. Încă hotărât să-și testeze curajul pe munte, Shepard și-a luat rămas bun de la ei și nu s-a mai auzit niciodată de ei.

Câini de vânătoare, urmând mănușa lui Shepard, au fost trimiși pe urmele sale, dar nici el, nici trupul său nu au fost găsiți.

Din păcate, astfel de cazuri nu au fost rare.

Între 2018 și 2020, serviciile de salvare din parc au fost solicitate de 732 de ori. 30 de cazuri nu s-au finalizat cu succes. Doar Marele Canion are mai multe salvări în SUA!

Un alt caz celebru este cel al Patriciei Hicks, ale cărei rămășițe – o mână și un antebraț secționate au fost descoperite în 1983, la Summit Meadow, dar identitatea ei a fost confirmată abia în 2022, datorită tehnologiilor moderne de testare ADN.

Însă circumstanțele care au dus la moartea sa rămân un mister, la fel ca în cazul lui Peter Fancher Jackson, un excursionist experimentat dispărut în 2016, aflat într-o excursie de o zi de la White Wolf Campground.

Ultimul său mesaj indica faptul că se îndrepta spre Yosemite. Mașina sa a fost recuperată, dar, în ciuda unor căutări ample, nu a fost găsit niciodată. Cazul a reapărut în 2019, când rucsacul său a fost descoperit între Aspen Valley și Smith Peak. Cu toate acestea, acest lucru nu a ajutat la determinarea unor indicii suplimentare.

De asemenea, Sandra Johnsen Hughes a fost văzută ultima dată în 2020, după un accident auto, în apropierea parcului, lângă punctul de plecare al traseului Chiquito Pass.

Sandra a decis să campeze peste noapte. Mai mulți șoferi care o depășeau pe un drum forestier au încercat să o ajute, dar ea a refuzat.

Sacul ei de dormit a fost găsit la 4 kilometri de locul accidentului. Locul unde campase a fost, de asemenea, abandonat. Anchetatorii nu au găsit nicio urmă a locului în care se afla și nici vreo dovadă de răpire sau crimă.

Aceste dispariții au dus la popularizarea termenului „Missing 411”, introdus de David Paulides, fost ofițer de poliție și autor.

Conceptul sugerează existența unor conexiuni între cazurile de dispariții inexplicabile din parcurile naționale, stârnind speculații și teorii ale conspirației, inclusiv despre intervenții extraterestre sau acoperiri guvernamentale.

Cu toate acestea, autoritățile parcului și salvatorii evită astfel de explicații, atribuind disparițiile mai degrabă dimensiunii vaste a parcului și condițiilor periculoase de pe trasee.

În perioada 2003-2023, 163 de persoane au murit în Yosemite, dintre care 53 din cauza căderilor, 33 din cauze naturale și 21 prin înec.

Aceste cifre subliniază riscurile asociate cu explorarea unui parc de o asemenea mărime, care atrage anual milioane de turiști, inclusiv 3,9 milioane în 2023.

Vedere din Parcul Național Yosemite, de pe cursul The Merced River. Foto: Getty Images

Cu peste 1.000 de kilometri de trasee marcate, parcul rămâne o destinație fascinantă, dar și periculoasă pentru iubitorii naturii.

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