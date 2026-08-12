Centrala Gravelines, afectată de meduze

Gravelines, una dintre cele mai mari centrale nucleare din Franța, este răcită cu apă dintr-un canal conectat la Marea Nordului, relatează Reuters. Cele șase unități ale centralei produc fiecare 900 de megawați, asigurând un total de 5,4 gigawați de energie.

În urma invaziei de meduze, reactoarele 2, 3 și 4 au fost oprite, iar reactorul 1 funcționează la jumătate din capacitate ca măsură preventivă. Reactorul 5 era deja închis pentru mentenanță, în timp ce reactorul 6 continuă să funcționeze normal, a precizat EDF (Électricité de France) – compania națională de electricitate din Franța și cel mai mare operator de centrale nucleare din lume.

Măsuri rapide pentru a limita impactul

EDF a implementat camere fixe în canalele de admisie și pe ecranele tamburului de filtrare, pentru a detecta rapid posibilele blocaje, a explicat un inginer pentru Reuters. De asemenea, compania colaborează cu o organizație franceză de pescuit și una de salvare maritimă, care monitorizează prezența meduzelor și pot alerta echipele pentru a lansa operațiuni de pescuit țintite.

Bărcile de pescuit au fost trimise sâmbătă după ce a fost emisă o alertă inițială, ceea ce a redus densitatea roiului înainte ca acesta să ajungă la centrală, a adăugat inginerul. Meduzele deja ajunse sunt îndepărtate cu ajutorul unor camioane speciale de aspirare.

Potrivit EDF, curățarea este aproape finalizată, ceea ce ar putea permite repornirea rapidă a unităților.

Încălzirea globală și riscurile viitoare

Conform specialiștilor, astfel de incidente ar putea deveni mai frecvente din cauza încălzirii globale, apariției speciilor invazive, pierderii habitatului prădătorilor naturali și pescuitului excesiv.

EDF subliniază că situația nu are niciun impact asupra siguranței centralei, a personalului sau a mediului.

Operatorul se confruntă și cu alte dificultăți cauzate de valurile de căldură din această vară. Cea de-a cincea caniculă prognozată pentru această săptămână va limita și mai mult producția de energie nucleară în Franța.

Un reactor din nordul țării este oprit de luni întregi, din cauza nivelului scăzut al râurilor, iar un altul a funcționat doar parțial în luna iulie.

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