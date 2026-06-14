„Propunerea președintelui Nicușor Dan de nominalizare a domnului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru reprezintă un moment important în procesul de formare a viitorului guvern și de conturare a unei majorități parlamentare stabile. Obiectivul prioritar al PSD rămâne susținerea unei guvernări pro-occidentale, bazate pe un parteneriat solid și transparent. Reiterăm ferm susținerea pentru acest parcurs, însă menținem rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan”, a scris senatorul Mihai Fifor pe Facebook.

El a precizat că social-democrații nu au fost consultați de Nicușor Dan referitor la nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, motiv pentru care urmează convocarea forurilor de conducere ale PSD „pentru a analiza în detaliu această propunere și implicațiile sale politice”.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a fost însă mai tranșant, spunând că PSD îl va susține pe Veștea tocmai „ca să nu repete lucrurile greșite făcute de Ilie Bolojan”, premierul PNL demis prin moțiune de cenzură la începutul lunii mai.

„Dincolo de faptul că îl cunosc personal pe Adrian Veștea și știu că este un om foarte capabil, ideea de a avea o colaborare cu el este una pe care v-am exprimat-o deja. Cred că PSD îl va susține, nu are niciun motiv să nu o facă”, a afirmat Zamfir la Antena 3.

Social-democratul a precizat că, ținând cont de „dezastrul economic în care a ajuns România cu Ilie Bolojan prim-ministru”, o variantă de premier de la PNL este acceptabilă, în condițiile în care social-democrații vor un guvern pro-occidental.

Întrebat apoi la Digi24 dacă PSD ar putea face parte din nou dintr-un guvern alături de PNL și USR, Daniel Zamfir nu a exclus această posibilitate: „De ce nu? Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii, că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Bolojan, pentru că el a provocat acest dezastru economic”.

Reacțiile din PSD au venit după ce președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 14 iunie, că premierul desemnat acum 10 zile, Eugen Tomac, și-a depus mandatul. În acest context, șeful statului a propus a doua variantă, pe Adrian Veștea, care este prim-vicepreședinte PNL, dar care nu a informat conducerea partidului condus de Ilie Bolojan că a discutat cu președintele acest lucru.

Eugen Tomac nu a avut susținere politică și și-a depus mandatul de premier după 10 zile. Adrian Veștea, a doua propunere de premier făcută de Nicușor Dan

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Potrivit Constituției, acesta avea la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Numai că PNL și USR au anunțat public că nu sprijină Guvernul lui Tomac, iar Libertatea a scris că și PSD se pregătește să facă același lucru.

În acest context, președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 14 iunie, că premierul desemnat, Eugen Tomac, și-a depus mandatul. De aceea, șeful statului a propus a doua variantă, pe Adrian Veștea, care este prim-vicepreședinte PNL, dar care nu a informat partidul condus de Ilie Bolojan că a discutat cu președintele României desemnarea ca premier.

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