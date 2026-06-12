Mihai Ghyka, în vârstă de 55 de ani, este descendent al ultimului Domnitor al Moldovei, Grigore Ghika. El a fost secretar de stat în ministerul Culturii în perioada 2015-2016, când premier era Dacian Cioloș.

Mihai Ghyka a emigrat in Canada în 1989, cu doar câteva luni înaintea căderii regimului dictatorial condus de Nicolae Ceaușescu, iar după Revoluție a revenit în țară. Foto: Inquam Photos / George Călin

În acest moment, lista finală de miniștri pe care premierul desemnat Eugen Tomac o va propune Parlamentului este următoarea:

Nr. Crt. Funcție / Instituție Nume 1. Premier Eugen Tomac 2. Vicepremier, Ministerul Educaţiei Sorin Costreie 3. Vicepremier fără portofoliu Valeriu Nistor 4. Vicepremier fără portofoliu Bogdan Dumitru 5. Ministerul de Interne Tiberiu Trifan 6. Ministerul Finanțelor Ionuţ Simion 7. Ministerul Transporturilor Ionuţ Maşala 8. Ministerul Justiției Cosmin Soare-Filatov 9. Ministerul Apărării Dănuț Neculăescu 10. Ministerul Economiei Florin Duma 11. Ministerul Sănătății Şerban Dragosloveanu 12. Ministerul Agriculturii Nicolae Istudor 13. Ministerul de Externe Luca Niculescu 14. Ministerul Investițiilor Carmen Moraru 15. Ministerul Mediului Teodor Dulceaţă 16. Ministerul Muncii Diana Morar 17. Ministerul Dezvoltării Vladimir Ionaş 18. Ministerul Culturii Mihai Ghyka 19. Ministerul Energiei Andrei Covatariu

În privința programului de guvernare, acesta va fi definitivat în orele următoare, potrivit informațiilor Libertatea.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză, dar Tomac nu are susținere politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Deocamdată însă, PNL și USR nu sprijină Guvernul lui Tomac, iar PSD a pus 9 condiții ca să îl voteze în Parlament. Foarte important, potrivit informațiilor Libertatea, PSD nu va vota Guvernul Tomac în Parlament, dacă PNL și USR decid să nu îl voteze.

În acest context, Eugen Tomac a declarat că este dispus să negocieze și să găsească alte variante de miniștri, dacă partidele au nemulțumiri, astfel încât Guvernul său să poată întruni cele 233 de voturi necesare în Parlament ca să fie învestit.

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