Prețuri diferite în alte orașe

Situația variază de la un oraș la altul. În București, prețul gigacaloriei rămâne neschimbat față de iarna trecută, la 330 lei. Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a declarat: „Nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie, care este subvenționat în momentul de față.”

În alte localități, situația este diferită:

Mangalia: 400 lei/gigacalorie

Oradea: 435 lei/gigacalorie, cu posibile creșteri

Timișoara: 466 lei/gigacalorie, după reducerea subvenției

Constanța: 350 lei/gigacalorie

Buzău: 377 lei/gigacalorie

Brașov: 280 lei/gigacalorie (fără TVA)

În multe orașe, costul de producție al gigacaloriei depășește 1.000 lei, necesitând subvenții substanțiale.

Situația din Bacău

Lucian Viziteu, primarul Bacăului, a explicat planurile de reducere treptată a subvenției până în 2030. El a menționat: „Anul acesta am accelerat și am scăzut-o și mai mult, deoarece nu mai sunt fonduri.” Viziteu estimează o creștere de aproximativ 25% a facturilor pentru încălzire în Bacău.

George Scripcaru, primarul Brașovului, a declarat că doar aproximativ 5.000 de abonați mai sunt conectați la sistemul de termoficare. El a adăugat: „Gigacaloria este subvenționată, pentru că dacă ar fi să plătească la prețul integral, sigur că ar fi o problemă pentru abonați.”

Recomandări Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Cauze și consecințe

Principalele motive pentru aceste creșteri includ:

Eliminarea plafonării la energia electrică Reducerea subvențiilor în unele localități Creșterea TVA Lipsa fondurilor guvernamentale pentru sprijinirea populației

Impactul asupra consumatorilor

Creșterile de preț vor afecta semnificativ bugetele familiilor. În Timișoara, de exemplu, un apartament cu două camere ar putea avea o factură cu până la 100 lei mai mare.

Autoritățile locale caută soluții pentru a atenua impactul:

Investiții în reabilitarea sistemelor de termoficare

Accesarea de fonduri europene pentru modernizare

Menținerea subvențiilor unde este posibil

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE