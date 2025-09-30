Cuprins:
Prețuri diferite în alte orașe
Situația variază de la un oraș la altul. În București, prețul gigacaloriei rămâne neschimbat față de iarna trecută, la 330 lei. Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, a declarat: „Nu se intenționează să se modifice prețul pentru gigacalorie, care este subvenționat în momentul de față.”
În alte localități, situația este diferită:
- Mangalia: 400 lei/gigacalorie
- Oradea: 435 lei/gigacalorie, cu posibile creșteri
- Timișoara: 466 lei/gigacalorie, după reducerea subvenției
- Constanța: 350 lei/gigacalorie
- Buzău: 377 lei/gigacalorie
- Brașov: 280 lei/gigacalorie (fără TVA)
În multe orașe, costul de producție al gigacaloriei depășește 1.000 lei, necesitând subvenții substanțiale.
Situația din Bacău
Lucian Viziteu, primarul Bacăului, a explicat planurile de reducere treptată a subvenției până în 2030. El a menționat: „Anul acesta am accelerat și am scăzut-o și mai mult, deoarece nu mai sunt fonduri.” Viziteu estimează o creștere de aproximativ 25% a facturilor pentru încălzire în Bacău.
George Scripcaru, primarul Brașovului, a declarat că doar aproximativ 5.000 de abonați mai sunt conectați la sistemul de termoficare. El a adăugat: „Gigacaloria este subvenționată, pentru că dacă ar fi să plătească la prețul integral, sigur că ar fi o problemă pentru abonați.”
Cauze și consecințe
Principalele motive pentru aceste creșteri includ:
- Eliminarea plafonării la energia electrică
- Reducerea subvențiilor în unele localități
- Creșterea TVA
- Lipsa fondurilor guvernamentale pentru sprijinirea populației
Impactul asupra consumatorilor
Creșterile de preț vor afecta semnificativ bugetele familiilor. În Timișoara, de exemplu, un apartament cu două camere ar putea avea o factură cu până la 100 lei mai mare.
Autoritățile locale caută soluții pentru a atenua impactul:
- Investiții în reabilitarea sistemelor de termoficare
- Accesarea de fonduri europene pentru modernizare
- Menținerea subvențiilor unde este posibil
