Oficialul a evidențiat că stocurile actuale ale producătorilor și distribuitorilor au fost cumpărate mai demult, sugerând o discrepanță între costurile reale și prețurile de vânzare.

Motorina standard depășește pragul de 9 lei pe litru, iar cea premium ajunge marți, 17 martie 2026, până la aproximativ 9,80 lei/l.

Alexandru Nazare a explicat că Ministerul Finanțelor a transmis deja o analiză către Executiv, iar o decizie urmează să fie luată în zilele următoare.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut (…). Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a subliniat Nazare.

Pe lângă problema prețurilor la carburanți, Nazare a discutat despre aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), considerând acest pas o oportunitate pentru atragerea de investiții majore.

„Vorbim de fonduri, investiții cu resurse mult mai mari, care vor lua România în calcul mult mai serios. De asemenea, statutul de membru OCDE ne va ajuta la stabilizarea costurilor de finanțare”, a declarat ministrul.

În contextul fiscal, Nazare a remarcat schimbările față de situația din 2024, când amenințările economice erau mai mari.

„Amenințările erau mult mai mari și pot să deduc faptul că la baza acestor recomandări a stat, în primul rând, consolidarea fiscal-bugetară. Nu mai suntem în aceeași situație din 2024. Nu înseamnă că am depășit complet pericolul, dar nu mai suntem în aceeași situație”, a explicat el.

Pentru a sprijini transportatorii afectați de creșterea prețurilor, Ministerul Finanțelor a actualizat schema de ajutor de stat, introducând o deducere la acciză de 0,85 lei.

„Am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 ron, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat”, a subliniat Nazare, adăugând că măsurile adoptate sunt parte a unui plan mai amplu de monitorizare și control al pieței energetice.

Alexandru Nazare a menționat că premierul Ilie Bolojan a discutat deja cu companiile de profil despre situația stocurilor de carburanți.

Totodată, ministrul a adus în discuție prevederile ordonanței 84 din 2022, care oferă cadrul legal pentru intervenții necesare în astfel de situații de criză. „Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a conchis Alexandru Nazare.

După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Alertă alimentară în România - un produs consumat de toată lumea este retras de la rafturi! Atenție, dacă l-ai cumpărat nu îl consuma!
Alertă alimentară în România - un produs consumat de toată lumea este retras de la rafturi! Atenție, dacă l-ai cumpărat nu îl consuma!
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
Ilie Bolojan este nemulțumit de „armata de paznici” a Metrorex, care costă 15.000.000 de euro pe an: „Nu-și justifică activitatea”
Ilie Bolojan este nemulțumit de „armata de paznici” a Metrorex, care costă 15.000.000 de euro pe an: „Nu-și justifică activitatea”
Firme românești, ținte într-o nouă schemă de fraudă în care infractorii se dau drept inspectori ANAF sau reprezentanți CNSAS
Firme românești, ținte într-o nouă schemă de fraudă în care infractorii se dau drept inspectori ANAF sau reprezentanți CNSAS
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Ce a spus Iulia Albu despre Andreea Bălan, după ce artista a nominalizat-o printre cele mai toxice vedete. „Stilul este o poveste complicată”
Ce a spus Iulia Albu despre Andreea Bălan, după ce artista a nominalizat-o printre cele mai toxice vedete. „Stilul este o poveste complicată”
Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Cine îl crește acum pe Matthias
Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Cine îl crește acum pe Matthias
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Lista instituțiilor publice pe care USR le vrea desființate: „Pseudo-academii și institute inutile”
Lista instituțiilor publice pe care USR le vrea desființate: „Pseudo-academii și institute inutile”
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD decide dacă iese de la guvernare după ce se votează bugetul în Parlament
Sorin Grindeanu a anunțat că PSD decide dacă iese de la guvernare după ce se votează bugetul în Parlament
