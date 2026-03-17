Oficialul a evidențiat că stocurile actuale ale producătorilor și distribuitorilor au fost cumpărate mai demult, sugerând o discrepanță între costurile reale și prețurile de vânzare.

Motorina standard depășește pragul de 9 lei pe litru, iar cea premium ajunge marți, 17 martie 2026, până la aproximativ 9,80 lei/l.

Alexandru Nazare a explicat că Ministerul Finanțelor a transmis deja o analiză către Executiv, iar o decizie urmează să fie luată în zilele următoare.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut (…). Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a subliniat Nazare.

Pe lângă problema prețurilor la carburanți, Nazare a discutat despre aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), considerând acest pas o oportunitate pentru atragerea de investiții majore.

„Vorbim de fonduri, investiții cu resurse mult mai mari, care vor lua România în calcul mult mai serios. De asemenea, statutul de membru OCDE ne va ajuta la stabilizarea costurilor de finanțare”, a declarat ministrul.

În contextul fiscal, Nazare a remarcat schimbările față de situația din 2024, când amenințările economice erau mai mari.

„Amenințările erau mult mai mari și pot să deduc faptul că la baza acestor recomandări a stat, în primul rând, consolidarea fiscal-bugetară. Nu mai suntem în aceeași situație din 2024. Nu înseamnă că am depășit complet pericolul, dar nu mai suntem în aceeași situație”, a explicat el.

Pentru a sprijini transportatorii afectați de creșterea prețurilor, Ministerul Finanțelor a actualizat schema de ajutor de stat, introducând o deducere la acciză de 0,85 lei.

„Am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 ron, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat”, a subliniat Nazare, adăugând că măsurile adoptate sunt parte a unui plan mai amplu de monitorizare și control al pieței energetice.

Alexandru Nazare a menționat că premierul Ilie Bolojan a discutat deja cu companiile de profil despre situația stocurilor de carburanți.

Totodată, ministrul a adus în discuție prevederile ordonanței 84 din 2022, care oferă cadrul legal pentru intervenții necesare în astfel de situații de criză. „Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a conchis Alexandru Nazare.