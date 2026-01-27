Crima comisă de afaceristul turc evadat din închisoare. „Râdea când a trecut de cel care i-a făcut semn să oprească”, declarau colegii polițistului ucis
Abdullah Ataş. Foto: Cristian Burcioiu

O petrecere cu multă vodcă, într-un club din Herăstrău

Abdullah Ataş are 35 de ani şi e din Turcia. În 1999, după ce a terminat liceul, el a venit în România, ca să studieze la ASE. A absolvit facultatea, apoi şi-a deschis o rețea de magazine în care comercializa corpuri de iluminat. Locuia în Voluntari, era căsătorit cu o româncă, iar în 2015 dobândise și cetăţenia română.

În seara de 1 august 2015, Ataş a mers într-un club din Herăstrău, la invitația fratelui său, care se afla acolo împreună cu fiul lui şi cu prietena acestuia. A ajuns în club la miezul nopții şi, alături de cei trei, a băut vodcă cu energizant şi cu suc de mere. Două sticle de tărie îşi amintesc ospătarii că au dus la masa lor.  

Era trecut de ora 3:00 când Ataş a urcat în maşina lui, un Hyundai, ca să se întoarcă acasă. În acel moment, potrivit analizelor făcute ulterior, el avea o alcoolemie de circa 2 g‰, adică era într-o stare de ebrietate avansată.

Credea că nu v-a fi prins, dar după ce a intrat cu maşina pe bulevardul Beijing, la intersecţia cu şoseaua Nordului, a dat de un filtru al poliţiei rutiere. Agenții i-au făcut semn să oprească, dar Ataş nu i-a băgat în seamă. A accelerat şi-a intrat cu maşina pe str. Nicolae Caramfil. 

A vrut să fenteze două filtre de la Rutieră şi a luat un polițist pe capotă

N-a mers 500 sute de metri, că a dat de-al doilea filtru de poliție, care fusese deja alertat prin stație. Trei poliţişti erau poziţionați în intersecţie şi, imediat ce au observat maşina venind, i-au făcut semn să oprească. Ataş a redus viteza, dar şi-a continuat drumul. 

A virat dreapta, pe Şoseaua Pipera şi „râdea în momentul în care a trecut de mine şi de colegul meu. Atunci m-am gândit că el e sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe”, declara unul dintre agenții de la circulație. 

Mai departe, Ataş a îndreptat maşina spre mijlocul drumului, în zona trecerii de pietoni de lângă o biserică, acolo unde se afla ce de-al treilea polițist, Gheorghe Ionescu, zis „Dulăul”. Acesta i-a făcut şi el semn să oprească, dar turcul s-a dus cu maşina direct spre el şi, ca să nu intre sub roți, polițistul a fost nevoit să se prindă de capotă. 

„Am alergat către maşină”, spune un coleg din filtru, „am deschis portiera din spate dreapta şi i-am strigat şoferului: «Opreşte! Stai, Poliția!». Atunci, el a întors capul spre mine şi a zâmbit. Era singur în maşină, părea relaxat şi conştient de ceea ce se întâmplă” spune polițistul. El s-a desprins de maşină, atunci când şi-a dat seama că şoferul nu opreşte, ci accelerează.

Făcea viraje stânga – dreapta cu maşina, ca să-l arunce pe polițist 

Un alt polițist, de pe autospeciala aflată în zonă, a încercat şi el să blocheze maşina lui Ataş, dar s-a oprit, dându-şi seama că exista riscul ca omul de pe capotă să fie prins între cele două maşini. „În momentul în care am efectuat manevra prin care voiam să blochez autovehiculul marca Hyundai, şoferul a trebuit să reducă viteza, pentru a mă ocoli, iar în acele momente am putut să îl văd, zâmbind la volan”, îşi amintea polițistul, în procesul ce a urmat. 

Ataş a accelerat către podul Pipera, cu victima pe capotă, având pe urmele sale autospeciala de poliţie. După aproximativ 350 de metri, Hyundai-ul a ajuns în dreptul podului Floreasca, iar cei de pe autospecială au observat că şoferul făcea viraje succesive stânga – dreapta, cu intenţia de a-l proiecta pe polițistul de pe capotă. 

Iar în urma acestor manevre, victima a fost aruncată în aer „la o înălțime de circa 4 metri”, spun martorii, şi a aterizat la 10 metri depărtare, lovindu-se de bordura de la capătul podului Pipera.

Ataş n-a oprit. Şi-a continuat drumul și „avea o viteză de aproximativ 180-200 km/h”, spune unul dintre agenții care au participat la urmărire. La intrarea în Voluntari, turcul a pierdut controlul maşinii şi s-a oprit într-un gard. A reușit să coboare şi a încercat să fugă, dar a fost imobilizat rapid de polițişti.

În urma impactului suferit după ce a fost propulsat de pe capotă, agentul şef principal de poliţie Gheorghe Ionescu a fost grav rănit la cap, iar după trei săptămâni, el a murit la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti.

Un politist in uniforma bleu cu alb
Gheorghe Ionescu, polițistul ucis de Abdullah

La proces, turcul a declarat: „doream, pur şi simplu, să ajung acasă”  

Abdullah Ataş a fost arestat, fiind acuzat de omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului.

În ancheta ce-a urmat, dar şi la proces, turcul a încercat să arunce vina pe polițistul ucis, susținând că acesta n-ar fi trebuit să se afle în fața maşinii sale. A adăugat că el n-a vrut să omoare pe nimeni, „doream pur şi simplu să ajung acasă şi să mă predau poliţiei de acolo. Nu mi-am mai dat seama ce fac”.

În iulie 2017, Tribunalul Bucureşti l-a condamnat, pentru cele trei capete de acuzare, la 23 ani şi 6 luni închisoare. În apel, pedeapsa i-a fost redusă la 22 ani şi 10 luni închisoare.

Potrivit Codului penal, Ataş putea cere liberarea condiționată după executarea a trei pătrimi din pedeapsă, adică după 17 ani de închisoare. Arestat imediat după crima din 2015, el se afla în spatele gratiilor de 10 ani şi jumătate. 

A primit o permisie de trei zile, iar acum e căutat prin Interpol

În Penitenciarul Rahova, turcul beneficia de executarea pedepsei în regim semideschis, având dreptul la permisiuni de ieşire. Asta, deşi el fusese condamnat pentru omor calificat. 

Doi barbati intr-un penitenciar
Abdullah Ataş era încarcerat la penitenciarul Rahova. Foto: Cristian Burcioiu

Ultima permisie a lui Ataş a fost acordată pentru trei zile, în perioada 23 – 26.01.2026.  Turcul ar fi trebuit să se prezinte la poarta penitenciarului ieri dimineață, la ora 10:00. După cinci minute de aşteptare zadarnică, cei de la Rahova au anunțat poliția că au un deținut evadat. 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP), Bogdan Burcu, a recunoscut azi că el este cel care a aprobat permisia lui Abdullah Ataş, în ciuda avizului negativ, pentru că s-a ghidat după standardele europene.

Abdullah Ataş este acum pe lista „Most Wanted” a Poliției Române şi a fost dat în urmărire şi prin Interpol, existând suspiciuni că a părăsit țara și că s-ar afla în Turcia.

Alte știri

Filmul accidentului din Lugojel, Timiș, și posibilele cauze explicate de Titi Aur: „S-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului”
Știri România 17:31
Filmul accidentului din Lugojel, Timiș, și posibilele cauze explicate de Titi Aur: „S-a întâmplat ceva în interiorul microbuzului”
Șapte fani ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au murit în accidentul îngrozitor de la Lugojel, Timiș. Mergeau în Franța pentru meciul cu Lyon
Știri România 16:21
Șapte fani ai echipei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, au murit în accidentul îngrozitor de la Lugojel, Timiș. Mergeau în Franța pentru meciul cu Lyon
Monden

Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Stiri Mondene 17:18
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Mihai Bendeac, costumat în Mărgelatu și călare pe cal la gala aniversară a lui Florin Piersic. Ce a declarat actorul pe scena TNB
Stiri Mondene 16:51
Mihai Bendeac, costumat în Mărgelatu și călare pe cal la gala aniversară a lui Florin Piersic. Ce a declarat actorul pe scena TNB
Politic

A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Politică 15:48
A fost Nicolae Ceaușescu patriot? Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu după afirmațiile lui Radu Miruță
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
Politică 10:22
Ilie Bolojan spune că Parchetul nu își face datoria în cazul șefului EximBank, Traian Halalai, deși a trecut jumătate de an și că nu îl poate demite
