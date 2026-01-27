„Pentru permisiunile mai mari de o zi de ieşire din penitenciar, ele sunt analizate şi la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar ele sunt aprobate de către directorul general al ANP, adică de mine. Permisia de trei zile pentru acest deţinut (n. red. – cetăţeanul turc Abdullah Atas, care nu a revenit luni în penitenciarul Rahova) a aprobată de către subsemnatul”, a spus Bogdan Burcu.

Întrebat dacă a existat vreun aviz negativ de eliberare din partea comisiilor, directorul general a răspuns afirmativ: „Din câte mi-aduc aminte, sunt mai multe persoane care avizează aceste permisiuni de ieşire din penitenciar şi, din câte mi-aduc aminte, e posibil să fi existat un aviz negativ al uneia dintre persoanele de pe circuitul de aprobare”.

El a explicat că a decis să aprobe permisia, în ciuda avizului negativ, pentru că s-a ghidat după standardele europene, cu referire la Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante din Consiliul Europei. Mai mult, recomandările CEDO prevăd ca, „în cazul pedepselor lungi, să existe măsuri progresive de contact cu comunitatea, inclusiv prin acordarea de permisiuni de ieşire din penitenciar” ale deţinuţilor.

În final, Burcu a spus că dacă verificările Corpului de Control al ministrului Justiţiei vor arăta că este vinovat, atunci va răspunde, fără să spună însă și cum.

„Dacă vor exista deficienţe, sigur persoanele vinovate vor răspunde, inclusiv în ceea ce mă priveşte, dacă este cazul. Altfel, deţinuţii sunt responsabili pe perioada permisiunii de ieşire din penitenciar să respecte regulile ce li se stabilesc”, a conchis el.

Amintim că Abdullah Atas, omul de afaceri turc condamnat definitiv în 2017 la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui polițist în 2015, a fost dat în urmărire internațională luni, 26 ianuarie, după ce nu s-a mai întors la Penitenciarul Rahova dintr-o permisie de trei zile.

O fotografie veche lui Abdullah Atas este pe site-ul Poliției Române

Dispariția a fost anunțată în aceeași zi, în jurul orei 10.00. „La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitate turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar”, a transmis Poliția Capitalei.

Libertatea a publicat cea mai recentă fotografie, făcută pe 23 ianuarie, când Abdullah Atas a ieșit pe poarta Penitenciarului Rahova beneficiind de permisie.

Cea mai recentă imagine. Atas are înălţimea de 1,68 de metri, statură atletică, ochi căprui, sprâncene arcuite, faţă ovală, ten deschis, păr şaten închis. Ultima oară când a fost văzut purta blugi de culoare neagră, geacă albastră, bluză de trening gri şi era încălţat cu adidași de culoare albă.

Oamenii legii au făcut apel la cei care îl recunosc să sune imediat la numărul de urgență 112, dar „să nu se apropie de acesta, întrucât poate reprezenta un pericol”. „Pentru orice informaţie cu privire la persoana din fotografie, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 sau Penitenciarul Bucureşti-Rahova, la numărul de telefon 0214.200.810”, a transmis și Penitenciarul Rahova.

Surse apropiate anchetei au spus atunci pentru Libertatea că Penitenciarul Rahova i-a mai acordat peste 20 de permisii omului de afaceri turc, fără să fi existat incidente.

Crima pentru care a fost condamnat Abdullah Atas s-a petrecut pe 2 august 2015, la intersecția străzii Nicolae Caramfil cu șoseaua Pipera din București. Atunci, polițistul Gheorghe Ionescu, de la Brigada Rutieră, a încercat să îl oprească în trafic pentru un control de rutină, însă Atas a accelerat intenționat și l-a lovit pe agent.

Polițistul a fost târât pe capota mașinii peste 300 de metri, apoi aruncat pe carosabil. Abdullah Atas se afla sub influența alcoolului în momentul accidentului, iar polițistul Gheorghe Ionescu a murit la spital după aproape trei săptămâni.

