Mobilul crimei din blocul de pe strada Lamotești din București

Povestea a început atunci când fata în vârstă de 14 ani a dispărut de acasă, iar mama sa a mers la Poliție și a reclamat dispariția. După câteva zile, fata a revenit acasă împreună cu iubitul ei în vârstă de 20 de ani, iar femeia nu a fost de acord cu relația lor.

Astfel, adolescenta a pus la cale un plan, împreună cu iubitul, de a-și ucide mama și apoi să scape de cadavru.

„Din probele cauzei a rezultat că inculpații aveau o relație cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama”, au arătat procurorii într-un comunicat oficial al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Fata a luat cuțitul și i l-a dat iubitului să îi ucidă mama

Potrivit procurorilor, crima a avut loc în noaptea de 25 spre 26 septembrie 2025, într-un apartament situat într-un bloc de pe strada Lamotești, nr. 3-5, din sectorul 4, în București.

„În baza mijloacelor de probă administrate procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt: În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuința acesteia din mun. București, sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violență fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă și aplicându-i o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia”, au explicat procurorii.

Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români
Recomandări
Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

„S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziție cuțitul cu care inculpatul a înjunghiat victima”, au mai scris anchetatorii în comunicatul oficial.

Au îngropat cadavrul într-o pădure din Ilfov

După crimă, cei doi iubiți au lăsat cadavrul în apartament pentru câteva zile, timp în care au căutat metode să scape de el. Așa au ajuns la concluzia că trebuie să îl îngroape în pădure, acolo unde femeia dată dispărută de o săptămână a și fost găsită.

„Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic și îngropat pe un teren din jud. Ilfov, fiind descoperit de autorități în data de 16.10.2025, într-o avansată stare de putrefacție, și transportat la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici București pentru efectuarea necropsiei”, au mai explicat procurorii.

După câteva zile de la crimă, rudele femeii au căutat-o și, pentru că nu au reușit să ia legătura cu ea, au dat-o dispărută la Poliție.

Fiica victimei și iubitul au fost reținuți pentru omor calificat

Fiica victimei, precum și iubitul ei, au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de omor calificat (comis cu premeditare).

Legea din România pedepsește infracțiunea de omor calificat cu premeditare conform articolului 189 din Codul Penal. Omorul calificat cu premeditare este definit ca actul de a ucide o persoană după ce făptuitorul a luat o hotărâre conștientă și a planificat atent fapta, ceea ce implică un interval de timp între decizia de a comite omorul și executarea acestuia, precum și acte de pregătire materiale și morale.

Pedeapsa pentru omor calificat cu premeditare este extrem de severă, incluzând detențiunea pe viață sau închisoarea pe o durată de la 15 la 25 de ani, împreună cu interzicerea unor drepturi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Românii pun apă în șampon și cumpără mâncare aproape expirată, dar nu renunță la confortul de acasă. Un studiu arată tabietul de lux în plină criză
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„E cert. Cineva l-a deschis și...”. Tulburător care este prima ipoteza privind explozia ce a făcut numeroase victime. S-a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, după ce firma de gaz a constatat că o țeavă era fisurată. Răsturnare de situație
Viva.ro
„E cert. Cineva l-a deschis și...”. Tulburător care este prima ipoteza privind explozia ce a făcut numeroase victime. S-a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, după ce firma de gaz a constatat că o țeavă era fisurată. Răsturnare de situație
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Unica.ro
„Lucra ăla de la gaze”. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de explozia din Rahova. Încet, încet, adevărul iese la lumină! Dezvăluirile martorilor schimbă tot ce se știa până acum! Printre victime e și o femeie însărcinată
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
Elle.ro
Dragoș Bucur, anunț profesional neașteptat după ce s-a retras din juriul emisiunii „Românii au talent”: „Nu neg aspectul ăsta al televiziunii, însă este…”
gsp
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
GSP.RO
Mirel Rădoi i-a pulverizat pe Mircea Lucescu și Orlando Nicoară: „Mizerii! Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc!”
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.RO
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
Parteneri
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Au anunțat acum! Cel mai cunoscut prezentator TV din România, concediat în direct! L-au dat afară fără să clipească! Lovitură grea pentru un nume greu
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Avantaje.ro
Ultima oră! Alt divorț-bombă lovește România! După 23 de ani, s-a rupt tot! Una dintre cele mai frumoase povești din showbiz ajunge la final. Ea a plecat cu copilul de acasă
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Apartamentul din Rahova care a explodat avea montată o centrală pe gaz. Imagini din Google Street View arată coșul de evacuare
Știri România 14:42
Apartamentul din Rahova care a explodat avea montată o centrală pe gaz. Imagini din Google Street View arată coșul de evacuare
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Știri România 14:35
Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București
Parteneri
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Adevarul.ro
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
Fanatik.ro
O nouă plecare de la CFR Cluj, după 2-2 cu Csikszereda! Anunțul făcut în direct
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Elle.ro
A patra echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția: „Cea mai frumoasă experiență pe care am putut să o simțim, trăim vreodată”
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Unica.ro
Tragedie de neimaginat! Părintele Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani, după ce s-a întors de la Biserică. Ce i-a spus soției înainte de a se prăbuși la pământ
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observa

Monden

Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani
Stiri Mondene 14:35
Motivul pentru care fiica Iannei Novac face trei școli în paralel: „Până acum a făcut față”. Erika are 12 ani
Monica Bîrlădeanu s-a transformat în Regina Maria la gala Andreei Marin. Apariția spectaculoasă a actriței: „Divină”
Stiri Mondene 13:50
Monica Bîrlădeanu s-a transformat în Regina Maria la gala Andreei Marin. Apariția spectaculoasă a actriței: „Divină”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
ObservatorNews.ro
Apartamente în Centru la 67.000 de euro şi bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Libertateapentrufemei.ro
E știrea momentului în showbiz! Alin Oprea, cea mai bună veste din ultimii ani! Nici nu mai spera la așa ceva! Felicitări pentru noul capitol din viață! Chiar merita!
Parteneri
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
GSP.ro
Camerunezul din poarta lui Dinamo, convins de soție să vină la București, dezvăluie ce îi place și ce l-a șocat în România: „Da, e deranjant!”
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
GSP.ro
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
Parteneri
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Mediafax.ro
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
StirileKanalD.ro
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Wowbiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Ce se întâmplă cu oamenii care locuiau în blocul din Rahova. Anunțul făcut de Primarul Capitalei
KanalD.ro
Ce se întâmplă cu oamenii care locuiau în blocul din Rahova. Anunțul făcut de Primarul Capitalei

Politic

Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Parteneri
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
ZiaruldeIasi.ro
A început proiectarea! Noutăți despre tronsonul montan al A8: două dintre cele șase loturi sunt în lucru. Cel mai lung are 19 tuneluri pe 21 de kilometri
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va întoarce totul împotriva lui!”
Fanatik.ro
Oltenii, foc și pară pe Lucescu! Val de reacții după ieșirea furibundă a lui Mirel Rădoi: “E imatur, se va întoarce totul împotriva lui!”
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift
Spotmedia.ro
E greșit să-l compari pe Trump cu Kissinger. Mai degrabă cu Taylor Swift