Mobilul crimei din blocul de pe strada Lamotești din București

Povestea a început atunci când fata în vârstă de 14 ani a dispărut de acasă, iar mama sa a mers la Poliție și a reclamat dispariția. După câteva zile, fata a revenit acasă împreună cu iubitul ei în vârstă de 20 de ani, iar femeia nu a fost de acord cu relația lor.

Astfel, adolescenta a pus la cale un plan, împreună cu iubitul, de a-și ucide mama și apoi să scape de cadavru.

„Din probele cauzei a rezultat că inculpații aveau o relație cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama”, au arătat procurorii într-un comunicat oficial al Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Fata a luat cuțitul și i l-a dat iubitului să îi ucidă mama

Potrivit procurorilor, crima a avut loc în noaptea de 25 spre 26 septembrie 2025, într-un apartament situat într-un bloc de pe strada Lamotești, nr. 3-5, din sectorul 4, în București.

„În baza mijloacelor de probă administrate procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt: În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuința acesteia din mun. București, sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violență fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă și aplicându-i o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia”, au explicat procurorii.

Recomandări Afacerile generalului Decebal Ilina, fostul șef al spionajului militar. Contracte cu diplomați și eroi americani, trădători și alți ofițeri români

„S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziție cuțitul cu care inculpatul a înjunghiat victima”, au mai scris anchetatorii în comunicatul oficial.

Au îngropat cadavrul într-o pădure din Ilfov

După crimă, cei doi iubiți au lăsat cadavrul în apartament pentru câteva zile, timp în care au căutat metode să scape de el. Așa au ajuns la concluzia că trebuie să îl îngroape în pădure, acolo unde femeia dată dispărută de o săptămână a și fost găsită.

„Ulterior, cadavrul a fost introdus într-un sac din plastic și îngropat pe un teren din jud. Ilfov, fiind descoperit de autorități în data de 16.10.2025, într-o avansată stare de putrefacție, și transportat la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici București pentru efectuarea necropsiei”, au mai explicat procurorii.

După câteva zile de la crimă, rudele femeii au căutat-o și, pentru că nu au reușit să ia legătura cu ea, au dat-o dispărută la Poliție.

Fiica victimei și iubitul au fost reținuți pentru omor calificat

Fiica victimei, precum și iubitul ei, au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de omor calificat (comis cu premeditare).

Legea din România pedepsește infracțiunea de omor calificat cu premeditare conform articolului 189 din Codul Penal. Omorul calificat cu premeditare este definit ca actul de a ucide o persoană după ce făptuitorul a luat o hotărâre conștientă și a planificat atent fapta, ceea ce implică un interval de timp între decizia de a comite omorul și executarea acestuia, precum și acte de pregătire materiale și morale.

Pedeapsa pentru omor calificat cu premeditare este extrem de severă, incluzând detențiunea pe viață sau închisoarea pe o durată de la 15 la 25 de ani, împreună cu interzicerea unor drepturi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE