Jurnalistul Sebastian Zachmann a amintit că Victor Ponta şi Crin Antonescu au acceptat ca soţiile lor să fie pe liste la alegerile europarlamentare, în anul 2014, în timp ce soţul Elena Lasconi a fost angajat la grupul parlamentar USR, după ce aceasta a devenit primar la Câmpulung Muscel.

„Pot fi femei în politică care nu au nevoie de soți să promoveze în politică. Mama Irinei (n.r. Daciana Sârbu) e mai deșteaptă ca mine. O să mă mândresc întotdeauna cu ce a făcut în PSD. Uneori PSD are șefi care greșesc, dar nu există partide care trebuie blamate”, a transmis Victor Ponta.

La rându său, Crin Antonescu și-a lăudat soția, Adina Vălean, pentru cariera politică.

„Soția mea a devenit europarlamentar în 2007. Nu era soția mea, nu eram președintele PNL. În 2009, am validat o listă pe care se afla și ea, și alte cinci doamne. A fost unul dintre europarlamentarii cei mai respectați, președinte a două comisii grele și comisar european. Cred că am făcut bine că am lăsat-o pe listă, acolo unde am pus-o”, a transmis Crin Antonescu.

Elena Lasconi a explicat că la grupurile parlamentare sunt angajaţi membri de partid şi că USR avea nevoie de un consilier juridic. „Nu este nici o combinaţie la mijloc”, a afirmat Elena Lasconi.

În timpul dezbaterii electorale de marți, 28 aprilie, Crin Antonescu și Victor Ponta au fost atacați violent de Elena Lasconi.

10 din cei 11 candidați au participat la dezbatereile electorale de marți, 28 aprilie. Singurul care a lipsit a fost George Simion, președintele AUR.

