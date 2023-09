Cristi Dumitraș, etnic român din Herța și sergent major în armata ucraineană, a fost decorat de Ministerul Apărării de la Kiev

„În conformitate cu Decretul Ministrului Apărării al Ucrainei, pentru merite deosebite în asigurarea apărării Ucrainei, consolidarea securității naționale, serviciul militar impecabil, îndeplinirea exemplară a datoriei militare în timpul agresiunii armate a Federației Ruse împotriva Ucrainei și demonstrând un înalt profesionalism, onoare și valoare, a primit recent premiul Ministerului Apărării „Arme de foc” din Ucraina Dumitraș Cristi Vasilievița, sergent major al Batalionului 80 de parașutiști al Brigăzii separate de parașutiști a Forțelor Armate”, se arată în postare.

Este a doua distincție militară primită de Dumitraș, după ce în 2019 i-a fost acordat Ordinul „Pentru curaj” clasa a treia, după ce a luat parte, începând cu 2017, la luptele din Donabas.

„La 1 august 2021, contractul s-a încheiat și am decis să demisionez din rândurile Forțelor Armate ale Ucrainei și am plecat să lucrez în străinătate în capitala Belgiei, Bruxelles”, a povestit Dumitraș la începutul acestui an, într-un reportaj pentru canalul de televiziune C4.

Recomandări Statul slab și abuziv trebuie să facă loc statului eficient și democratic. Câteva propuneri pentru agenda viitorului președinte al României

Când Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, era într-o călătorie între Luxemburg și Belgia. Până seara și-a închis conturile cu firma la care lucra și pe 27 februarie era deja în Ucraina, la centrul de recrutare.

Rănit de mai multe ori în lupte, românul din Herța a declarat: „Eu, ca majoritatea colegilor mei, am copii, o mamă și o soție. Merită o viață fericită într-o Ucraina pașnică, prosperă și independentă!”

