Interviu cu Cristian Ghinea: Nu văd de ce am refuza o prezența a lui Florin Cîțu într-un guvern cu USR în altă poziție decât cea de premier

Libertatea: – Încep cu o întrebare prin care am vrea să clarificăm ceva. Dacă președintele Iohannis v-a spus luni la consultări că îl va propune pe domnul Dacian Cioloș premier desemnat?

Cristian Ghinea: – Nu. Ne-a spus că se gândește la propunerea noastră și că ne dă răspunsul în câteva ore.

– Cum ați interpreta anunțul ulterior al președintelui, pentru că am văzut suficiente voci, suficienți comentatori care să vorbească de un măr otrăvit întins USR?

– Dintre toate partidele mainstream, noi am venit cu singura propunere de premier, ceea ce nu a lăsat președintelui opțiunea să spună că nu a primit nicio nominalizare. Noi chiar suntem un partid care face ceea ce spune și cred că asta a fost o problemă că celelalte partide nu au luat în serios acest adevăr despre USR.

Nu ne-au luat în serios atunci când am spus că dacă ne mai schimbă un ministru ieșim de la guvernare, nu ne-au luat în serios atunci când am spus că vom demisiona din Guvern, că vom depune o moțiune de cenzură și nu ne-au luat în serios atunci când am spus că vom vota o moțiune de cenzură. Există un lung șir al aceleiași erori repetate.

Acum, dacă președintele a fost luat prin surprindere sau nu, nu am de unde să știu, nu ne-a spus, președintele nu este un om care să-și arate emoțiile ușor. A luat act de propunerea noastră, ba chiar a insistat cu două sau trei întrebări în care ne-a întrebat și cum ar funcționa un asemenea guvern și ce ar face un asemenea guvern, moment în care eu am crezut că ia în serios această desemnare. Nu aș putea spune că am fost foarte uimit, dar nu ne-a spus că „Gata, batem palma”, ne-a spus că se gândește și că ne va da un răspuns, ceea ce a și făcut. Dacă e sau nu un calcul politic în spate, nu știu, eu vă pot spune ce gândim noi.

– Ce anume?

– Noi luăm în serios și nominalizarea, Dacian Cioloș ia în serios negocierile, noi, echipa de program de guvernare, lucrăm deja, am împărțit pe capitole și avem de livrat mâine (astăzi, n.red.). Avem două variante: fie mergem pe programul de guvernare agreat în decembrie anul trecut în coaliție și încercăm să lămurim anumite subiecte care au fost blocate, întârziate, reșapate, precum Secția Specială, Poliția Judiciară care în programul de guvernare este trecută în subordinea instanțelor, dar a ieșit domnul Bode că nu este de acord cu așa ceva. Încercăm să ajustăm asemenea chestiuni mai ales prin impunerea unor teme, ceea ce a fost o eroare când am negociat data trecută.

Scenariul B: că mergem pe un guvern al USR sau asumat de USR în care pot fi și membri din afara partidului, care va avea un program de guvernare axat pe programul de la alegeri al Alianței USR-PLUS. Astea sunt cele două scenarii la care lucrăm.

Cristian Ghinea alături de fostul ministru al justiției Raluca Prună și de Dacian Cioloș. Foto: Hepta

– Cine sunt ceilalți patru care lucrează la programe?

– Claudiu Năsui, Anca Dragu, Oana Țoiu și Dragoș Pâslaru, cam aceeași echipă care am negociat și în decembrie anul trecut cu PNL și UDMR.

– Dacă discuțiile cu PNL nu înaintează și rămân în formula „noi îl vrem pe Florin Cîțu premier, mergeți la PSD și AUR”, veți face asta?

– Nu, nu vom face asta, nu vom merge la PSD și AUR, nu avem de ce să căutăm o alianță cu aceste două partide, se poate întâmpla însă să mergem în Parlament, să facem această ofertă tuturor partidele: Ok, am înțeles, voi nu vreți la guvernare, voi fugiți de răspundere, este greu, este criză, noi nu fugim, noi ne asumăm guvernarea, asta este echipa, ăsta este programul, votați-ne!

– Să înțeleg că și în absența refacerii coaliției, în absența unei majorități, domnul Cioloș va merge în Parlament?

– Asta rămâne să fie decizia lui Dacian Cioloș. Noi pregătim toate scenariile posibile.

– Ce șanse dați refacerii coaliției, după mai bine de o lună de atacuri, care nu s-au oprit?

– Spunea Rareș Bogdan la o televiziune aseară că suntem într-o situație în care fiecare partid a intrat pe o singură bandă și nu mai iese de acolo. Acum nu mai vreau reiau, să spun cum am ajuns aici. Noi am fost forțați de PNL să mergem pe o singură bandă, acum PNL se încăpățânează să fie pe o singură bandă, pentru că nu e nimic rațional în a spune că dacă guvernul a picat din lipsa majorității nu mai poți să refaci coaliția, e o luptă de orgolii, e un exercițiu de ba pe-a mă-tii pe care îl face PNL în acest moment. Eu sper ca hopul să fi fost depășit și să refacem coaliția, dacă se poate în jurul premierului Dacian Cioloș, dacă nu se poate, mergem pe altă variantă propusă de președinte și guvernăm împreună.

– Există posibilitatea ca Florin Cîțu să facă parte dintr-un viitor guvern Cioloș? L-ați accepta ca vicepremier, ca ministru de finanțe?

– E o întrebare care nu ne-a fost pusă și aș vrea să răspund în nume personal. Nu există nicio decizie a USR prin care să refuzăm intrarea lui Florin Cîțu în guvern în altă poziție decât în cea de prim-ministru. Deci nu văd de ce am adăuga noi această condiție, dar nu vreau să vorbesc în numele lui Dacian Cioloș.

Am prefera să ne păstrăm ministerele

– Într-un guvern Cioloș, premierul e de la alt partid, se vor schimba și ministerele?

– Noi avem o preferință pentru a menține portofoliile pe care le-am avut, eu cred că am făcut o figură bună. Și Cătălin Drulă la transporturi, și eu la fonduri europene, am livrat un PNRR, apreciat de Comisia Europeană, Năsui la economie, Stelian Ion la justiție, nu e ceva faptic care să ne poată fi reproșat. Dar modul în care noi am ajuns să avem aceste ministere a fost o negociere politică, atunci, în decembrie. Ne dăm seama că având funcția de premier, nu putem să același număr de portofolii și aceleași portofolii, dar ideea ar fi să facem o renegociere și să rămânem cu cât mai multe dintre cele pe care le aveam.

Foștii miniștri Cătălin Drulă, Claudiu Năsui și Cristian Ghinea Foto: HEPTA

– Există vreun minister la care nu ați renunța sub nicio formă?

– Nu pot să vă răspund, e o decizie pe care o vom lua în BPN.

– E posibil să avem un guvern Cioloș care să se instaleze și cu voturile PSD? Și cum veți explica asta?

– Nu spun că este posibil sau imposibil, nici nu ar trebui să explicăm noi. Dacă nu se reface coaliția de până acum, cred că ar trebui să mergem în Parlament cu o echipă și cu un program și atunci partidele vechi, PNL și PSD, să explice opiniei publice decizia lor. De ce într-o situație de criza sanitară, de criză a prețurilor la energie, nu votează un guvern, care este alternativa lor?

„Nu cred că ar trebui să refuzăm alt nume decât al lui Cîțu din PNL pentru funcția de premier”

– Spuneți-mi pe final, două sau trei nume din PNL pe care USR le-a accepta ca premier, în cazul în care varianta Dacian Cioloș cade?

– Nu o să fac asta, este treaba PNL să vină cu o variantă de premier. Noi am spus că nu îl mai acceptăm pe Florin Cîțu, însemnând pe cale logică că nu o să ne apucăm noi să indicăm PNL pe cine să pună. Este treaba acestui partid.

– Un guvern condus de Rareș Bogdan ar fi acceptat de USR?

– Mă întrebați același lucru, dar în altă formulă. E același răspuns: nu vom indica noi PNL, e un partid matur și vaccinat. Ca să spun așa, nu cred că ar trebui să fim noi în poziția de a refuza și alte nume din PNL.

foto: Hepta

