Avertismentul vine în contextul în care mulți șoferi nu au mai verificat de luni de zile unde se află extinctorul, trusa de prim ajutor sau triunghiurile reflectorizante. În situația nefericită a izbucnirii unui incendiu la nivelul compartimentului motor sau al habitaclului, fiecare secundă este decisivă pentru salvarea pasagerilor și a vehiculului. Dacă dispozitivul de stingere se află depozitat sub podeaua portbagajului, îngropat sub bagaje voluminoase, timpul necesar pentru recuperarea lui devine mult prea lung.

Recomandările RAR pentru amplasarea extinctorului și achiziția echipamentelor

Pentru a preveni scenariile critice, experții RAR le recomandă conducătorilor auto să poziționeze extinctorul într-un spațiu ușor accesibil din habitaclu sau în partea superioară a portbagajului, de unde poate fi apucat instantaneu. Totodată, RAR subliniază importanța cumpărării exclusiv a produselor omologate de RAR și omologate tehnic. Șoferii trebuie să achiziționeze doar dispozitive certificate de RAR sau de organisme de omologare echivalente din afara țării, aceasta fiind o garanție că echipamentele au fost fabricate în conformitate cu normele stricte de siguranță.

O altă problemă importantă semnalată de Registrul Auto Român vizează termenul de valabilitate al acestor elemente din dotarea obligatorie. Șoferii au îndatorirea de a verifica periodic data de expirare înscrisă pe extinctor și pe trusa medicală de prim ajutor. Purtarea unor echipamente cu termenul depășit atrage sancțiuni contravenționale din partea polițiștilor rutieri, în cadrul controalelor din trafic.

Vesta reflectorizantă: o obligație legală sau doar un mit pentru autoturisme?

Registrul Auto Român a clarificat și una dintre cele mai frecvente neclarități din legislația rutieră, referitoare la obligativitatea purtării vestei reflectorizante la bordul autoturismelor obișnuite.

Reprezentanții instituției au precizat că prezența vestei reflectorizante nu este o obligație legală pentru conducătorii de autoturisme, așa cum se întâmplă în cazul vehiculelor destinate transportului de marfă sau persoane cu o masă maximă autorizată ce depășește 3,5 tone. Cu toate acestea, specialiștii recomandă păstrarea acestui accesoriu în habitaclu pentru siguranța șoferului în cazul unei defecțiuni pe timp de noapte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE