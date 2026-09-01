Ce este ROWallet și cum funcționează?

ROWallet promite să devină un instrument esențial pentru cetățeni și rezidenți, oferindu-le posibilitatea de a-și păstra documentele oficiale, precum actele de identitate, permisele de conducere sau diplomele, direct pe telefon.

„Ideea este simplă: ROWallet va funcționa ca un portofel digital în care utilizatorul își poate adăuga documente provenite din surse oficiale, după o verificare inițială a identității cu cartea electronică de identitate”, a explicat MAI.

Atunci când o instituție publică sau privată solicită anumite informații, utilizatorul va avea libertatea de a alege ce date dorește să partajeze, fără a fi necesar să dezvăluie întregul document. De exemplu, pentru a demonstra că are peste 18 ani, utilizatorul poate transmite doar această informație, fără a furniza data completă a nașterii.

Beneficii pentru utilizatori

Proiectul se remarcă printr-o serie de avantaje clare printre care:

Control complet asupra datelor personale: Fiecare utilizator decide ce informații transmite și cui.

Fiecare utilizator decide ce informații transmite și cui. Reducerea birocrației: Se elimină necesitatea de a prezenta copii fizice ale documentelor sau de a repeta aceleași proceduri administrative.

Se elimină necesitatea de a prezenta copii fizice ale documentelor sau de a repeta aceleași proceduri administrative. Securitate sporită: Accesul la aplicație este protejat prin metode de autentificare precum PIN, amprentă sau recunoaștere facială.

Accesul la aplicație este protejat prin metode de autentificare precum PIN, amprentă sau recunoaștere facială. Interoperabilitate europeană: Documentele și identitatea digitală din ROWallet vor fi recunoscute în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Documentele și identitatea digitală din ROWallet vor fi recunoscute în toate statele membre ale Uniunii Europene. Opționalitate: Utilizarea aplicației nu este obligatorie, oferind o alternativă digitală la documentele tradiționale.

Un pas înainte pentru digitalizare

ROWallet are potențialul de a transforma modul în care românii interacționează cu instituțiile și companiile. De exemplu, procesul de semnare a documentelor, de accesare a serviciilor bancare sau de interacțiune cu autoritățile publice va deveni mult mai simplu și rapid, direct de pe telefon.

Documentele stocate în aplicație sunt emise de surse autorizate și rămân sub controlul utilizatorului, oferind un nivel înalt de încredere și siguranță.

„Este important că datele vor fi stocate local pe telefon, iar furnizorul aplicației nu va avea acces la ele. În plus, utilizatorii vor putea accesa un istoric al datelor partajate pentru a ști exact ce informații au fost transmise și cui”, se arată în comunicatul oficial al MAI.

Ce urmează pentru ROWallet?

Deși proiectul a fost lansat oficial, aplicația nu este încă disponibilă pentru descărcare. Prima versiune de test este programată să fie disponibilă pe 31 octombrie 2026, urmată de o etapă beta restrânsă pe 22 decembrie 2026. Lansarea oficială a versiunii finale, ROWallet v1, este prevăzută pentru 14 ianuarie 2027.

În acest moment, utilizatorii interesați pot consulta site-ul oficial al proiectului, unde sunt disponibile mai multe informații și documentații. Potrivit MAI, succesul ROWallet va depinde de colaborarea cu instituțiile publice și private, care ar putea adopta acest sistem pentru a reduce birocrația și a îmbunătăți accesul la servicii.

Un alt aspect esențial al ROWallet este măsura de protecție a datelor utilizatorilor. În cazul în care telefonul este pierdut sau furat, portofelul digital poate fi dezactivat, iar datele pot fi recuperate pe un alt dispozitiv printr-un proces de autentificare sigur.

De asemenea, aplicația utilizează mecanisme avansate de certificare pentru a verifica validitatea documentelor și identitatea entităților care solicită informații.

„Entitățile care emit documente sau solicită informații trebuie să facă parte din ecosistem și să fie autorizate”, se mai precizează în documentația oficială a proiectului.

Cu toate acestea, este esențial de reținut că ROWallet este o soluție opțională, permițând utilizatorilor să aleagă între metodele tradiționale și cele digitale pentru gestionarea documentelor.

Așa cum subliniază autoritățile competente, „direcția este una bună, deoarece proiectul nu încearcă doar să pună o copie a actelor pe telefon, ci să schimbe felul în care sunt cerute și partajate informațiile”.



Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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