Summitul Trump-Putin, pus sub semnul întrebării de Cristian Tudor Popescu

Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat vineri, în Alaska, este pus sub semnul întrebării de către Cristian Tudor Popescu, acesta ironizând „suspansul” în care unii așteaptă întâlnirea-mamut din Alaska”.

„Unde e Rusia. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, „suspansul” în care unii așteaptă întâlnirea-mamut din Alaska. Aceștia uită, iar Trump se face că uită, înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov: „Acolo unde se cacă Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne. Ce-am înșfăcat, nu dăm înapoi”, a transmis Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Vladimir Putin, primul lider rus care vizitează Alaska

Vladimir Putin (72 de ani) este primul lider de la Kremlin care vizitează Alaska, un teritoriu pe care Imperiul Rus l-a vândut Statelor Unite în 1867. Aceasta ar fi a opta vizită a lui Putin în Statele Unite în calitate de „preşedinte”, funcţie pe care o deţine de la sfârşitul anului 1999, cu excepţia unei pauze de patru ani, între 2008 şi 2012, când acolitul său, Dmitri Medvedev, a ocupat, oficial, cel mai important rol de la Kremlin.

Programul și agenda summitului

Consilierul diplomatic al lui Putin, Iuri Uşakov, a oferit detalii despre programul summitului din perspectiva Kremlinului. Acesta va debuta cu o discuţie privată între cei doi lideri de stat, însoţiţi doar de traducători.

După discuţia privată, liderii vor participa la un „mic dejun de lucru” cu delegaţiile extinse. La finalul întâlnirii, Putin şi Trump vor susţine o conferinţă de presă comună. Durata exactă a summitului nu a fost stabilită, Uşakov menţionând că aceasta va depinde de evoluţia discuţiilor.

„Există, desigur, parametri de timp, dar v-am spus când vor începe discuţiile, când se vor încheia va depinde în primul rând de preşedinţi”, a spus consilierul lui Putin.











