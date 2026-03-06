Amintim mai întâi că, întrebat pe 5 martie ce alege între umbrela NATO/SUA și umbrela nucleară propusă de Franța, președintele Nicușor Dan, aflat la Varșovia, a oferit un răspuns ambiguu. „În relația cu Franța, noi, după cum știți, avem un Parteneriat Strategic, care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere și mă opresc aici”, a adăugat el, zâmbind.

Apoi, în aceeași zi, gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a jignit pe șeful statului: „După ce dl Nicușor Dan a încheiat fraza privind acceptarea sau nu a ofertei de colaborare nucleară din partea Franței cu: «Și mă opresc aici…», plus o hlizeală de înapoiat mintal, nu mai pot eu să mă opresc: Dincolo de specializarea sa în matematică, dincolo de faptul că l-am votat și îl voi vota întotdeauna când concurează cu G. Simion, spun că prestația d-sale ca președinte îl califică drept prost și fricos. Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost. Sau, nici măcar prost – mediocru”.

Aceste afirmații i-au deranjat pe cititorii săi, care au luat cu asalt postarea gazetarului. Redăm doar câteva dintre mesajele oamenilor dezamăgiți:

  • Alina Paul-Marcea: „Au început AUR-iști și Georgiștii să vă dea like. Cred că doar ei vă mai pot citi mesajele”
  • Dan Stanescu: „Nici eu nu mai pot (să vă citesc). Rămâneți cu comentacii care se încarcă/descarcă cu muniția made by CTP”
  • Niculina Neculai Berbecariu: „N-aș fi crezut că puteți fi atât de jalnic, d-le CTP!”
  • Daniela Curea: „Gașca de suveraniști va fi în delir, aveți aceleași argumente”
  • Victor Istrate: „Unfollow. Păcat că nu ai capacitatea de a înțelege ce consecințe au aceste ieșiri impulsive”
  • Argentina Nenciu Simion: „Iar dumneavoastră comentați și scrieți exact în funcție de context și interese personale”
  • Crina Petrascu: „Vă citesc de decenii dar, un mare DAR, dacă folosiți epitete de genul «înapoiat mintal, prost» adresate cuiva – și nu contează cui, nu vă deosebiți prea mult de submediocra Realitatea Marș și altele ca ea”
  • Anita Morar: „Scuze dar ești decrepit”
  • Adrian Stoica Aoleu: Maestre, cu limbajul acesta sunt șanse ca AUR să vă declare purtător de cuvânt onorific”
  • Bogdan Ponorache: „Domnule Cristian Tudor Popescu, cunoașteți politica externă mediocru spre prost sau poate prost spre mediocru! Sunteți același om care acum 5 ani spuneați într-o emisiune la Digi 24, Cap și pajură parcă se numea emisiunea, că Rusia nu va ataca Ucraina, asta după ce văzuserăți dumneavoastră niște coate pe care și le-ar fi dat Blinken cu Lavrov, fapt care mă face să cred că sunteți chiar mediocru de prost!”. La acest comentariu, CTP a lăsat un mesaj: „Minți ca un porc”.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost": „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc"
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost": „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc"
Politică 06 mart.
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră"
Politică 06 mart.
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
