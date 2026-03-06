CTP a remarcat schimbarea de poziție a președintelui Nicușor Dan în privința Consiliului Superior al Magistraturii și a conducerii marilor parchete, DNA, DIICOT și Parchetul General. Amintim că, la finalul anului trecut, șeful statului a propus organizarea unui referendum în rândul magistraților pentru a vedea dacă este cazul să fie schimbată conducerea CSM, dar acest subiect a fost dat uitării.

Gazetarul susține că mișcările lui Nicușor Dan din ultima perioadă „sunt fie PSD-iste, fie AUR-iste” și că președintele este foarte apropiat de partidul condus de Sorin Grindeanu.

„Apropierea lui de PSD, de la începutul mandatului și până acum, este evidentă și pentru un orb, noaptea. Asta e o încununare. Asta este echipa PSD, pe care domnul Nicușor Dan, așa cum mă așteptam, o aprobă în totalitate și nu demonstrează nimic. Adică, cei care protestează sunt jurnaliști care au făcut anchete, care au arătat cine este Cristina Chiriac (n.red. propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror general), cine este domnul Voineag (n.red. actualul șef al DNA)”, a punctat CTP.

Acesta consideră că social-democrații profită de obediența lui Nicușor Dan, despre care susține că este dispus să facă orice ca să le cânte în strună: „Pur și simplu își bat joc de el ăștia, de Nicușor Dan, care e dispus să zică orice, pentru a face pe plac PSD. De altfel, mișcările domnului Nicuşor Dan, de lungă vreme, sunt fie PSD-iste, fie AUR-iste. Chiar din ce în ce mai AUR-iste”.

În final, CTP a vorbit despre refuzul lui Nicușor Dan de a avea vreo obiecție la propunerile ministrului Justiției pentru conducerea marilor parchete, dar l-a jignit pe șeful statului: „Asta cu refuzul, practic, nu e un refuz, este celebrul lui curluntrism, tergiversare, mă opresc aici și așa mai departe cu hlizelile alea imbecile pe care le produce constant”.

Este a doua oară în decurs de două zile când Cristian Tudor Popescu îl jignește pe Nicușor Dan. Pe 5 martie, CTP a scris pe Facebook că președintele are „o hlizeală de înapoiat mintal” și că este „fricos pentru că e prost”.

Aceste prime afirmații i-au deranjat pe cititorii săi, care au luat cu asalt postarea. Redăm doar câteva dintre mesajele oamenilor dezamăgiți:

Alina Paul-Marcea: „Au început AUR-iști și Georgiștii să vă dea like. Cred că doar ei vă mai pot citi mesajele”

Dan Stanescu: „Nici eu nu mai pot (să vă citesc). Rămâneți cu comentacii care se încarcă/descarcă cu muniția made by CTP"

Niculina Neculai Berbecariu: „N-aș fi crezut că puteți fi atât de jalnic, d-le CTP!"

Daniela Curea: „Gașca de suveraniști va fi în delir, aveți aceleași argumente"

Victor Istrate: „Unfollow. Păcat că nu ai capacitatea de a înțelege ce consecințe au aceste ieșiri impulsive"

Argentina Nenciu Simion: „Iar dumneavoastră comentați și scrieți exact în funcție de context și interese personale"

Crina Petrascu: „Vă citesc de decenii dar, un mare DAR, dacă folosiți epitete de genul „înapoiat mintal, prost" adresate cuiva – și nu contează cui, nu vă deosebiți prea mult de submediocra Realitatea Marș si altele ca ea"

Anita Morar: „Scuze dar ești decrepit"

Adrian Stoica Aoleu: Maestre, cu limbajul acesta sunt șanse ca AUR să vă declare purtător de cuvânt onorific"

Bogdan Ponorache: „Domnule Cristian Tudor Popescu, cunoașteți politica externă mediocru spre prost sau poate prost spre mediocru! Sunteți același om care acum 5 ani spuneați într-o emisiune la Digi 24, Cap și pajură parcă se numea emisiunea, că Rusia nu va ataca Ucraina, asta după ce văzuserăți dumneavoastră niste coate pe care si le-ar fi dat Blinken cu Lavrov, fapt care mă face să cred ca sunteți chiar mediocru de prost!". La acest comentariu, CTP a lăsat un mesaj: „Minți ca un porc".